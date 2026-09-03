«سفیران حرم»؛ طرحی برای کادرسازی فرهنگی در مدارس تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجی ظهر پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه با تشریح اهداف نخستین رویداد دانشآموزی «سفیران حرم» اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این رویداد، کادرسازی برای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و گسترش دامنه فعالیتهای فرهنگی این مجموعه در مدارس است.
وی افزود: با توجه به ظرفیت گسترده مدارس شهرستان تبریز، تلاش کردهایم از میان دانشآموزان علاقهمند و داوطلب، افرادی را برای فعالیتهای فرهنگی و ترویجی شناسایی و جذب کنیم.
دبیر نخستین رویداد دانشآموزی «سفیران حرم» شهرستان تبریز ادامه داد: این طرح از بهمنماه آغاز شده و با ارسال نامه به نواحی آموزش و پرورش، دانشآموزان علاقهمند از مدارس شناسایی و معرفی شدند.
حاجی گفت: مرحله نخست این رویداد با محوریت نواحی ۲ و ۳ آموزش و پرورش تبریز و برای دانشآموزان دختر دورههای متوسطه اول و دوم برگزار میشود و در مراحل بعدی نواحی دیگر و همچنین دانشآموزان پسر نیز در این طرح مشارکت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه حضور دانشآموزان در این طرح کاملاً داوطلبانه است، افزود: در مرحله نخست دانشآموزان پایههای هفتم تا یازدهم در این رویداد حضور خواهند داشت و هدف این است که این دانشآموزان در آینده به عنوان سفیران فرهنگی ستاد عتبات در مدارس فعالیت کنند.
رویکرد تربیتی در کنار کادرسازی
حاجی با تأکید بر اینکه این رویداد صرفاً با هدف جذب نیرو برگزار نمیشود، اظهار کرد: در کنار کادرسازی، رویکرد تربیتی نیز مورد توجه قرار گرفته است تا دانشآموزان علاوه بر آشنایی با فرهنگ خدمت به اهلبیت(ع)، برای ایفای نقشهای فرهنگی و اجتماعی در آینده آماده شوند.
وی افزود: دانشآموزانی که در این مسیر تربیت میشوند، میتوانند در آینده در فعالیتهایی مانند مدیریت هیئت، موکب و ایستگاههای صلواتی نقشآفرینی کنند و در اجرای برنامههای فرهنگی مرتبط با اربعین، محرم، فاطمیه، شعبانیه و سایر مناسبتها در مدارس مشارکت داشته باشند.
دبیر این رویداد از برگزاری برنامه در روز ۱۷ شهریور در پردیس فاطمهالزهرا(س) تبریز خبر داد و گفت: این برنامه از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ برگزار میشود و بخشهایی همچون پذیرش، استعدادیابی، نشست و گفتوگو، داستانسرایی، نمایشگاه و محفل پایانی را شامل خواهد شد.
وی افزود: برای این رویداد حضور حدود ۲۰۰ دانشآموز، ۱۰۰ مادر پیشبینی شده است.
حاجی ادامه داد: حدود ۷۰ تا ۷۵ دانشآموز از ناحیه ۲، حدود ۸۰ نفر از ناحیه ۳ و حدود ۲۰ تا ۲۵ نفر نیز از ناحیه ۵ در این برنامه حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به پیشبینی بخش ویژه مادران گفت: نشست و گفتوگو با موضوع سواد رسانهای، برنامههای قرآنی و فرهنگی و بازدید از نمایشگاه عملکرد ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات از جمله برنامههای پیشبینیشده برای مادران است.
تبریز پایلوت اجرای طرح «سفیران حرم» در کشور
دبیر نخستین رویداد دانشآموزی «سفیران حرم» شهرستان تبریز با اشاره به ظرفیت توسعه این طرح در سطح کشور اظهار کرد: طرح این رویداد به صورت مکتوب تهیه شده و با توجه به اینکه نمونه مشابه آن در مجموعه عتبات در سطح کشور اجرا نشده بود، تبریز به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است.
حاجی خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با اجرای موفق این رویداد، زمینه توسعه آن در سایر شهرها و استانهای کشور فراهم شود و تبریز به عنوان شهر اولینها، الگوی مناسبی برای اجرای برنامههای دانشآموزی در حوزه فرهنگ اهلبیت(ع) و خدمت به عتبات عالیات ارائه کند.
ستاد عتبات عالیات یک مجموعه مردمی است
در ادامه این نشست، مرتضی حیدری، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان تبریز، با تشریح فعالیتهای این ستاد گفت: ستاد عتبات عالیات یک مجموعه مردمی است که فعالیتهای آن با مشارکت و نذورات مردم انجام میشود و هدف اصلی آن توسعه و بازسازی حرمهای مطهر ائمه اطهار(ع) است.
وی اظهار کرد: ستاد بازسازی عتبات عالیات در سال ۱۳۸۲ با ابتکار شهید حاج قاسم سلیمانی تشکیل شد و پس از آن فعالیت آن در استانها و شهرستانهای مختلف کشور گسترش یافت.
حیدری افزود: ستاد تبریز طی سالهای گذشته در پروژههای مختلف بازسازی و توسعه عتبات مشارکت داشته و علاوه بر اجرای پروژههای مستقیم، نیروهای متخصص و داوطلب نیز برای فعالیت در این پروژهها اعزام کرده است.
فعالیت ۱۴ ستاد منطقهای در تبریز
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان تبریز با اشاره به ساختار این ستاد در تبریز گفت: در حال حاضر ۱۴ ستاد منطقهای در تبریز و مناطق پیرامونی فعال هستند که ۱۰ ستاد در مناطق مختلف شهر تبریز و سایر ستادها در مناطقی همچون خسروشاه، سردرود و مایان فعالیت میکنند.
وی همچنین به فعالیت موکبهای تبریزی در ایام اربعین اشاره کرد و گفت: ۲۰ موکب از تبریز در اربعین فعالیت میکنند و علاوه بر خدمترسانی به زائران، در مواقع بحرانی نیز در کنار دستگاههای مسئول به مردم خدمات ارائه دادهاند.
حیدری ادامه داد: نیروهای متخصص، کارگران و استادکاران تبریزی نیز طی سالهای گذشته برای مشارکت در پروژههای بازسازی و توسعه حرمهای مطهر به عراق اعزام شدهاند.
مشارکت بیش از ۶۰ استادکار تبریزی در پروژه حرم امام حسین(ع)
وی با اشاره به ظرفیتهای تخصصی تبریز در حوزه هنرهای سنتی گفت: در زمینه فرش و رفوگری حرم مطهر امام حسین(ع) نیز تبریز مشارکت ویژهای داشته و تاکنون بیش از ۶۰ استادکار از این شهر برای اجرای این پروژه به کربلا اعزام شدهاند.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان تبریز افزود: علاوه بر استادکاران حوزه فرش، نیروهای متخصص و فنی دیگری نیز از تبریز برای مشارکت در پروژههای بازسازی و توسعه حرمهای مطهر اعزام شدهاند.
تأمین بخش عمده مصالح پروژههای عتبات از داخل کشور
حیدری با بیان اینکه مشارکت مردم محور اصلی فعالیت ستاد عتبات عالیات است، گفت: یکی از مأموریتهای اصلی ستاد، جذب نذورات و مشارکتهای مردمی برای اجرای پروژههای توسعه و بازسازی عتبات است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از مصالح مورد نیاز پروژههای عتبات از داخل کشور تأمین میشود و حدود ۹۰ درصد مصالح مورد استفاده در این پروژهها از ایران تهیه میشود که این امر علاوه بر اجرای پروژههای عمرانی، به رونق واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال در کشور کمک کرده است.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان تبریز با اشاره به روشهای مختلف مشارکت مردم اظهار کرد: طرح «کاشی حرم» و «حلقههای حرمساز» از جمله طرحهایی هستند که برای مشارکت مردم در توسعه و بازسازی حرمهای مطهر اجرا شده و در تبریز نیز با استقبال مردم همراه بودهاند.
ضرورت تربیت نسل جدید خادمان عتبات
حیدری در ادامه بر ضرورت استفاده از ظرفیت نسل جوان و تشکلهای فرهنگی برای تداوم فعالیتهای ستاد عتبات عالیات تأکید کرد و گفت: ادامه مسیر توسعه و بازسازی عتبات نیازمند کادرسازی و تربیت نیروهای جوان و علاقهمند است.
وی افزود: اجرای رویدادهای دانشآموزی و فرهنگی با هدف آشنایی نسل جدید با معارف اهلبیت(ع)، فرهنگ خدمت و مشارکت اجتماعی، میتواند زمینه تربیت نیروهایی را فراهم کند که در آینده ادامهدهنده این مسیر باشند.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان تبریز خاطرنشان کرد: هدف از این برنامهها تنها جذب نیرو نیست، بلکه باید زمینهای فراهم شود تا دانشآموزان و جوانان با فرهنگ خدمت به اهلبیت(ع)، فعالیتهای جهادی، مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی آشنا شوند و بتوانند در آینده در عرصههای فرهنگی و اجتماعی نقشآفرینی کنند.
وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمی، فرهنگی، دانشگاهی و دانشآموزی میتواند به تقویت فعالیتهای فرهنگی و ترویج معارف اهلبیت(ع) و همچنین استمرار مسیر توسعه و بازسازی عتبات عالیات کمک کند.
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