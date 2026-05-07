  استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۷

ورود گردشگر به دشت لاله حفاظت را دشوار می‌کند

شهرکرد-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: با ورود گردشگر به دشت لاله کنترل مردم دشوار می‌شود و دیگر نمی‌توان از این گیاه محافظت کرد.

اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سال‌های گذشته، دشت لاله‌ها در استان ما با پدیده شوم ریشه‌کنی و خشکسالی مواجه بود، اما امسال با بارش‌های خوب، وضعیت به گونه‌ای دیگر رقم خورده است.

وی با اشاره به ممنوعیت ورود به این منطقه از حدود ۴ سال پیش بیان داشت: با هماهنگی دستگاه انتظامی و فرماندار شهرستان، زادآوری لاله‌ها افزایش پیدا کرده و تقریباً به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده است و افزایش تراکم لاله‌ها در دشت قابل رویت است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری افزود: متأسفانه اصلی‌ترین تهدید برای لاله‌های واژگون کم‌لطفی گردشگران و ریشه‌کنی آن‌ها است.

احمدی با تأکید بر اینکه با ورود گردشگر به دشت لاله کنترل مردم دشوار می‌شود و دیگر نمی‌توان از این گیاه محافظت کرد گفت: به همین دلیل ضرورت دارد ممنوعیت ورود اعمال شود و این تصمیم باعث افزایش تراکم پوشش گیاهی و زادآوری شده است.

وی با اشاره به حفاظت از لاله‌های واژگون با کمک جوامع محلی اذعان داشت: عملاً کنترل جمعیت گردشگر با همراهی یکی دو نفر ممکن نیست و حفاظت‌ها با مشارکت و کمک دستگاه انتظامی و فرمانداری و از طریق ممنوعیت کامل، انجام می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در پایان با اشاره به نقش بارش‌ها و اقلیم در احیای دشت، خواستار کمک سایر نهادها برای فراهم کردن زیرساخت‌های گردشگری پایدار شد، به‌گونه‌ای که گردشگری نه به تخریب، بلکه به حفاظت از این هسته ارزشمند طبیعی منجر شود.

