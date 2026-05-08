۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۴

افزایش امیدواری برای جام جهانی؛

شاگردان قلعه نویی در مرز ۷۰/ اوج تیم ملی فوتبال به ترکیه می رسد

امیر قلعه‌نویی که در روزهای ابتدایی تمرینات از شرایط جسمانی بازیکنان رضایت نداشت، حالا پس از حدود ۴۵ جلسه تمرینی و برگزاری دو دیدار درون‌تیمی با افزایش محسوس آمادگی آنها روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز دور تازه تمرینات تیم ملی فوتبال ایران، کادر فنی به سرمربیگری امیر قلعه‌نویی از روند آماده‌سازی بازیکنان ابراز رضایت نسبی کرده است.

قلعه‌نویی که در روزهای نخست اردوی بازیکنان داخلی لیگ برتر، به دلیل تعطیلی مسابقات فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ پس از هفته بیست‌وسوم و افت شرایط بدنی بازیکنان، نگرانی‌هایی درباره وضعیت جسمانی شاگردانش داشت، اکنون پس از حدود ۴۵ جلسه تمرینی و انجام دو مسابقه درون‌تیمی، روند آمادگی بازیکنان را رو به رشد ارزیابی می‌کند.

برآورد کادر فنی نشان می‌دهد میزان آمادگی بازیکنان در حال حاضر به حدود ۶۰ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود با آغاز دور چهارم تمرینات از روز شنبه، این عدد از مرز ۷۰ درصد عبور کند که مدنظر سرمربی تیم ملی پیش از سفر به ترکیه برای برپایی اردوی تدارکاتی پیش از جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تیم ملی در اردوی ترکیه نیز نزدیک به ۱۵ جلسه بدنسازی فشرده برگزار خواهد کرد تا بازیکنان از نظر بدنی به شرایط ایده‌آل برسند. همچنین برگزاری چند دیدار دوستانه در دستور کار کادر فنی قرار دارد تا ملی‌پوشان ضمن رهایی از فشار تمرینات سنگین، با آمادگی کامل مهیای مسابقات رسمی جام جهانی شوند.

مهدی مرتضویان

