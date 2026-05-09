تمرینات تیم ملی فوتبال با کارهای قدرتی در غیاب قلعه نویی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ملی‌پوشان فوتبال ایران از صبح امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت، فاز چهارم تمرینات آماده‌سازی خود را در مرکز ملی فوتبال آغاز کردند.

این مرحله از تمرینات نیز در ادامه برنامه‌ریزی‌های منظم کادرفنی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در نظر گرفته شده است و تا زمان اعزام به اردوی ترکیه ادامه دارد.

در نخستین جلسه این دور از تمرینات، بازیکنان تیم ملی از ساعت ۱۱:۳۰ صبح در ساختمان پک حاضر شدند و پس از انجام تمرینات نرمشی و گرم کردن بدن، وارد تمرینات قدرتی شدند. هدف از این تمرینات، تقویت آمادگی جسمانی و افزایش توان بدنی بازیکنان است.

تمرینات قدرتی حدود یک ساعت ادامه داشت و به عنوان مقدمه‌ای برای تمرین عصرگاهی در نظر گرفته شد. این تمرین عصر امروز (شنبه) در زمین چمن شماره یک مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد و شامل کارهای تاکتیکی و تمرینات گروهی خواهد بود که هماهنگی تیمی را تقویت می‌کند.

امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی به دلیل حضور در مراسم قرعه‌کشی نوزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا که امشب در ریاض عربستان برگزار می‌شود، در تمرینات امروز غایب بود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل