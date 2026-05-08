به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعهنویی سرمربی ۶۲ ساله تیم ملی ایران، در مصاحبه اختصاصی با وبسایت رسمی فیفا، به تشریح آمادگی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ پرداخت و گفت: بازیکنان ما میتوانند کاری حماسی در جام جهانی انجام دهند. آنها توانایی فنی برای تبدیل کردن این جام به یک جام به یادماندنی را دارند. ما میخواهیم خاطرات فوقالعادهای در این جام جهانی خلق کنیم. با تجربهای که تیم از جامهای جهانی قبلی دارد، آماده هستیم تا برای اولین بار به مرحله حذفی صعود کنیم. به مرحله گروهی قانع نیستیم. من میخواهم فوتبال خوبی بازی کنیم، نه فقط به دنبال نتیجه باشیم.
بازیکنانم فداکاری زیادی کردند
او در بخش بعدی صحبتهایش گفت: ما مشکلات زیادی داشتیم اما بازیکنان سعی کردند بهترین عملکرد خود را داشته باشند و در این راستا فداکاری کردند. آنها در مرحله مقدماتی بسیار سخت کار کردند و فداکاریهای زیادی کردند، بنابراین وظیفه من است که از آنها تشکر کنم. من واقعاً به این تیم افتخار میکنم، به دلایل زیادی. ما با مشکلات و نگرانیهای زیادی روبرو بودیم، یکی از آنها ناتوانی در میزبانی بازیها بود اما ما یکی از اولین تیمهایی بودیم که به جام جهانی راه یافتیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ادامه افزود: بازیکنان ایران استعداد ویژهای در فوتبال دارند. ما با وجود شرایط دشوار موفق شدیم به این سطح برسیم. در حال حاضر، دو ماه تا جام جهانی مانده است و ما در لحظه بسیار دشواری هستیم.
دنبال شادی خانوادههای ایرانی هستم
قلعه نویی در بخش دیگری از مصاجبه خود با سایت فیفا درباره هدفش از نشستن روی نیمکت تیم ملی ایران تصریح کرد: هدف من از طریق فوتبال این است که شادی را به خانوادههای ایرانی در داخل و خارج از کشور بیاورم. فوتبال مفهومی یا پروژهای است که میتواند کشورها و ملتها را به هم نزدیک کند. فوتبال در ایران نیز چنین است و من امیدوارم که از طریق فوتبال بتوانیم وحدت ملی را به ارمغان بیاوریم. ما مردم خود را دوست داریم و میخواهیم شادی را برای آنها به ارمغان بیاوریم. امیدوارم بتوانیم این کار را از طریق فوتبال انجام دهیم. هدف من این است که در هیچ جای جهان جنگی نباشد تا مردم بتوانند از فوتبال لذت ببرند و از زندگی خود لذت ببرند. این پیام من از طریق فوتبال به جهان و مردمم است.
او در پایان گفت: من همچنین میخواهم از هواداران فوقالعادهمان، چه در داخل و چه در خارج از کشور، که در کنار تیم ملی ایستادهاند، تشکر کنم. آنها دلیلی هستند که ما موفق به صعود شدیم. من احتمالاً کماهمیتترین نقش را در بین همه داشتم.
