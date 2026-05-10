به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که به‌عنوان سومین تیم موفق به کسب جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ شده است، خود را برای حضور در این تورنمنت آماده می‌کند. با این حال، اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و همچنین اقدامات خصمانه این کشور علیه مردم ایران، باعث شکل‌گیری بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های ضد و نقیضی درباره حضور ایران در جام جهانی شده است.

رسانه «evrimagaci» در گزارشی به تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و در این رابطه نوشت: با نزدیک شدن به آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی فوتبال ایران با وضعیت نامشخصی مواجه شده و همچنان در انتظار دریافت ویزای ورود به آمریکا است؛ موضوعی که می‌تواند حضور این تیم در جام جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

در حالی که تنها چند هفته تا شروع مسابقات باقی مانده، تنش‌های سیاسی و نگرانی‌های امنیتی باعث شده روند صدور ویزا برای بازیکنان و اعضای کادر فنی ایران متوقف یا با تأخیر جدی روبه‌رو شود.

در هفته‌های اخیر، تنش‌ها میان ایران و آمریکا به‌ویژه در منطقه حساس تنگه هرمز افزایش یافته است. هم‌زمان، هر دو طرف از احتمال گفتگوهای صلح سخن گفته‌اند، اما فضای کلی همچنان پرتنش و ناپایدار است.

علاوه بر بازیکنان مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز اخیراً از ورود به کانادا منع شده است؛ موضوعی که به گفته مقامات ایرانی نشان‌دهنده تشدید فشارهای سیاسی است.

در این گزارش همچنین ادعا شده برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال جایگزینی ایران با تیمی دیگر مطرح شده است، اما تاکنون فیفا چنین موضوعی را تأیید نکرده است.

با این حال، رئیس فیفا تأکید کرده که ایران طبق برنامه در مسابقات حضور خواهد داشت و هیچ تغییری در جدول بازی‌ها ایجاد نمی‌شود.

مقامات فوتبال ایران اعلام کرده‌اند که تیم ملی قرار است اردوی آماده‌سازی خود را در ترکیه برگزار کند و امیدوارند مشکل ویزا ظرف دو هفته آینده حل شود.

ایران در گروه خود باید در شهرهای مختلف آمریکا به میدان برود، اما در صورت حل نشدن مشکل ویزا، حضور این تیم در جام جهانی با ابهام جدی روبه‌رو خواهد بود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل