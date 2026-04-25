۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

عماد: بهره گیری از ظرفیت‌های داخلی کلید پیشرفت پایدار کشور است

عماد: بهره گیری از ظرفیت‌های داخلی کلید پیشرفت پایدار کشور است

اراک- مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت در اراک بر لزوم هم‌افزایی و بهره گیری از توانمندی‌های داخلی برای دستیابی به پیشرفت پایدار تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی عماد ظهر شنبه در نشست نمایندگان ولی‌فقیه در دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی اظهار کرد: کشورهایی که تنها در عرصه بین‌الملل قدرتمند ظاهر می‌شوند در حوزه‌های داخلی از رشد متوازن برخوردار نیستند و با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

وی افزود: مسیر آینده ایران مبتنی بر توسعه و بازسازی پس از جنگ تعریف می‌شود.

حجت‌الاسلام عماد تصریح کرد: مرحله پیش‌رو را می‌توان مهم‌ترین مقطع برای ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فناورانه کشور دانست که نیازمند مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهادها است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت با اشاره به توانمندی‌های کشور در عبور از بحران‌ها تاکید کرد: یکی از ویژگی‌های مهم جمهوری اسلامی ایران، بروز ظرفیت‌های مدیریتی در شرایط دشوار است که این امر در دوره‌های مختلف به‌خوبی به اثبات رسیده است.

حجت‌الاسلام عماد افزود: با توجه به روند بازگشت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده به چرخه فعالیت، پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تولیدی در ماه‌های آینده به شرایط عادی بازگردند و روند تولید تثبیت شود.

وی با تأکید بر اهمیت نقش نهادهای فرهنگی و آموزشی در دوره پساجنگ بیان کرد: دستگاه‌هایی نظیر آموزش‌ و پرورش، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی باید متناسب با شرایط جدید، در تبیین واقعیت‌ها و اقناع افکار عمومی نقش‌آفرینی کنند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت نسبت به راهبردهای تفرقه‌افکنانه دشمن هشدار داد و افزود: یکی از اهداف اصلی آمریکا، ایجاد شکاف در انسجام داخلی کشورها است که ضرورت دارد با حفظ وحدت و همدلی، این سیاست‌ها خنثی شود.

وی گفت: کشور ایران در سال‌های اخیر توانسته است ضمن تقویت نفوذ منطقه‌ای، در معادلات جهانی نیز نقش مؤثرتری ایفا کند و این روند در صورت حفظ توازن میان توان داخلی و اقتدار خارجی، با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6810866

