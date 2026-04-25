به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی عماد ظهر شنبه در نشست نمایندگان ولی‌فقیه در دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی اظهار کرد: کشورهایی که تنها در عرصه بین‌الملل قدرتمند ظاهر می‌شوند در حوزه‌های داخلی از رشد متوازن برخوردار نیستند و با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

وی افزود: مسیر آینده ایران مبتنی بر توسعه و بازسازی پس از جنگ تعریف می‌شود.

حجت‌الاسلام عماد تصریح کرد: مرحله پیش‌رو را می‌توان مهم‌ترین مقطع برای ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فناورانه کشور دانست که نیازمند مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهادها است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت با اشاره به توانمندی‌های کشور در عبور از بحران‌ها تاکید کرد: یکی از ویژگی‌های مهم جمهوری اسلامی ایران، بروز ظرفیت‌های مدیریتی در شرایط دشوار است که این امر در دوره‌های مختلف به‌خوبی به اثبات رسیده است.

حجت‌الاسلام عماد افزود: با توجه به روند بازگشت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده به چرخه فعالیت، پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تولیدی در ماه‌های آینده به شرایط عادی بازگردند و روند تولید تثبیت شود.

وی با تأکید بر اهمیت نقش نهادهای فرهنگی و آموزشی در دوره پساجنگ بیان کرد: دستگاه‌هایی نظیر آموزش‌ و پرورش، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی باید متناسب با شرایط جدید، در تبیین واقعیت‌ها و اقناع افکار عمومی نقش‌آفرینی کنند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت نسبت به راهبردهای تفرقه‌افکنانه دشمن هشدار داد و افزود: یکی از اهداف اصلی آمریکا، ایجاد شکاف در انسجام داخلی کشورها است که ضرورت دارد با حفظ وحدت و همدلی، این سیاست‌ها خنثی شود.

وی گفت: کشور ایران در سال‌های اخیر توانسته است ضمن تقویت نفوذ منطقه‌ای، در معادلات جهانی نیز نقش مؤثرتری ایفا کند و این روند در صورت حفظ توازن میان توان داخلی و اقتدار خارجی، با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.