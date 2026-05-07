هوشمند: خیابان نباید خالی بماند؛ حضور مردم پشتوانه رزمندگان است

حجتالاسلام سجاد هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان، اظهار کرد: حضور مردم در میادین هدفمند است و هدف نیز این بوده که این سنگر خیابان خالی نشود چرا که اگر مردم در خیابان حاضر نشوند عدهای مزدور به میدان میآیند تا راه دشمن را پیش ببرند.
وی افزود: مردم با حضور خود در خیابان اجازه خرابکاری را به دشمنان و مزدوران نخواهند داد و حضور مردم باعث میشود ایران پرقدرت به فعالیت خود ادامه دهد و این حضور پشتوانهای برای رزمندگان است.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی اردستان. خاطرنشان کرد: برای هفتههای آینده برنامههای متنوعی در راستای تجمع حماسی مردم اردستان درنظر گرفته شده که شامل یک برنامه قرآنی ویژه خواهد بود و توصیه میشود دانشآموزان به حفظ و آموزش قرآن تشویق شوند.
هوشمند تصریح کرد: ویژهبرنامههای متنوعی در روزهای آینده برای جوانان و نوجوانان شهرستان پیرامون همین حضور و تجمع حماسی برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد: آمار مناسبی از حوزه ازدواج در شهرستان وجود ندارد، آداب و رسوم نادرست موجب شده آمار ازدواج کاهش پیدا کند بنابراین خانوادهها باید از این رسمهای نادرست جلوگیری کنند.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی اردستان یادآور شد: خانوادهها رسمهای غلط و چشم و هم چشمیها را در خرید جهیزیه کنار بگذارند و شرایط ازدواج آسان را فراهم کنند.
