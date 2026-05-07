تکمیل بیمارستان بقیه الله (عج) یک ضرورت برای پدافند غیرعامل کاشان است

به گزارش خبرنگار مهر ابراهیم کوچکی صبح پنج‌شنبه در جمع خیرین سلامت کاشان با اشاره به قدمت بالای بیمارستان شهید بهشتی و بار سنگین مراجعات به این مرکز اظهار کرد: تسریع در تکمیل و راه‌اندازی بیمارستان بقیه الله (عج) را برای حفظ تداوم خدمات درمانی و آموزشی در شمال استان اصفهان ضروری دانست.

وی ابراز کرد: کاشان مهد خیرین بزرگی است که از دیرباز در حوزه سلامت پیشگام بوده‌اند؛ به‌طوری که مراکز درمانی نظیر بیمارستان نقوی با ۹۰ سال قدمت، اخوان، متینی و گلابچی گواهی بر این مدعا هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های سلامت کاشان مدیون همت خیرانی چون مرحوم فقیهی و ارباب تفضلی است، تصریح کرد: پس از انقلاب اسلامی، ستون اصلی درمان منطقه بر دوش بیمارستان شهید بهشتی بوده است، اما امروز با گذشت نیم قرن، تأسیسات این بیمارستان فرسوده شده و بهسازی آن نیازمند بودجه‌های سنگین ملی است.

وی با اشاره به وجود ۱۲ رشته تخصصی پزشکی و حضور متخصصان و فوق‌تخصص‌های برتر در بیمارستان شهید بهشتی، خاطرنشان کرد: این مرکز پس از بیمارستان الزهرا (س) اصفهان، بزرگترین بیمارستان استان محسوب می‌شود که علاوه بر شمال استان، به مراجعانی از شهرهای دلیجان، محلات، خمین و نطنز، بادرود و اردستان نیز خدمات‌رسانی می‌کند.

کوچکی با هشدار نسبت به تمرکز خدمات درمانی در یک نقطه، تصریح کرد: با توجه به مخاطرات احتمالی نظیر حوادث طبیعی یا غیرطبیعی، اگر خللی در عملکرد بیمارستان شهید بهشتی ایجاد شود، کل فرآیند درمان و آموزش دانشگاه مختل خواهد شد؛ لذا تکمیل بیمارستان بقیه الله (عج) یک اولویت پدافندی است.

وی ضمن قدردانی از حضور معاون وزیر بهداشت، معاون سیاسی اجتماعی استاندار اصفهان، فرماندار ویژه شهرستان کاشان، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی و اعضای مجمع خیرین سلامت و مدرسه‌ساز، ابراز امیدواری کرد: با تلفیق ظرفیت‌های دولتی و حمایت‌های بی‌دریغ خیرین، طی سه سال آینده شاهد افتتاح این پروژه بزرگ بیمارستانی باشیم.