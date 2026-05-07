به گزارش خبرگزاری مهر، عبدلله خانی قائم مقام معاونت راهبردی ریاست جمهوری در نشست تخصصی بررسی یک چارچوب تحلیلی ـ راهبردی در حوزه ژئواکونومیک با تمرکز بر نقش تنگه هرمز در بازارهای جهانی انرژی و زنجیره تأمین غذا، که با عنوان «بازی با ریسک برای تولید ابزار چانه زنی و بازدارندگی» عصر چهارشنبه (۱۶ اردیبهشت 1405)، با مشارکت اتاق بازرگانی تهران و با حضور وردی نژاد، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و دهقانی فیروزآبادی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و دبیر شورای راهبردی روابط خارجی و نمایندگان وزارت خانه های دفاع، امور خارجه، جهاد کشاورزی و جمعی از کارشناسان سیاسی برگزار شد، گفت: این گذرگاه حیاتی نقش تعیین‌کننده‌ای در معادلات اقتصاد جهانی دارد و تحولات مرتبط با آن می‌تواند به‌طور مستقیم بر بازار انرژی، قیمت‌ها و حتی امنیت غذایی در سطح بین‌المللی اثرگذار باشد.

خانی افزود: ایران مقوم امنیت منطقه است و برآن است که کشورهای منطقه بایستی با سازوکار همکاری های منطقه ای و بدون دخالت بیگانگان امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز را تأمین کنند.

بررسی تحولات اخیر و تأثیر آن بر بازارهای جهانی انرژی و زنجیره تأمین غذا از ضرورت‌ها است

در ادامه حنانه درشتی دبیر این نشست نیز با تشریح هدف برگزاری این جلسه گفت: بررسی تحولات اخیر در عرصه تعاملات بین‌المللی و تأثیر آن بر بازارهای جهانی انرژی و زنجیره تأمین غذا از ضرورت‌های مهم تحلیل‌های راهبردی در شرایط کنونی است.

وی افزود: این نشست با هدف واکاوی ظرفیت‌های ژئواکونومیک کشور و ارائه رویکردهای فعال در مواجهه با شرایط جاری برگزار شده است.

هرگونه اختلال در تنگه هرمز پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی دارد

بخش دیگری از نشست به ارائه محوری آرشام رییسی‌نژاد و آرش رییسی نژاد اختصاص داشت، رییسی نژاد در ارائه خود با تمرکز بر ابعاد اقتصادی تنگه هرمز گفت: با توجه به وابستگی قابل توجه بازارهای جهانی به این گذرگاه مهم دریایی، در صورت بروز اختلال در آن، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت.

وی افزود: این وابستگی ظرفیت اثرگذاری قابل توجهی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد.

در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌ها و خبرگان دانشگاهی با ورود به بحث، محورهای مختلف این چارچوب تحلیلی را مورد بررسی قرار دادند. در این بخش، پیامدهای تحولات اخیر بر بازار جهانی انرژی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد بین‌الملل مورد تحلیل قرار گرفت و نقش گلوگاه‌های راهبردی در شکل‌دهی به معادلات ژئواکونومیک مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین در این نشست، پیوند میان بازار انرژی و زنجیره تأمین غذا و اثرات متقابل آن بررسی شد و حاضران بر ظرفیت‌های موجود برای مدیریت هوشمند ریسک در بازارهای جهانی تأکید کردند. بررسی راهکارهای تقویت قدرت چانه‌زنی از طریق بهره‌گیری از موقعیت ژئواکونومیک کشور از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود.

همچنین در این نشست تأکید شد که بهره‌گیری هدفمند و کنترل‌شده از ظرفیت‌های راهبردی کشور می‌تواند ضمن ایجاد اثرگذاری در معادلات جهانی، به مدیریت فشارهای بیرونی و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی کمک کند.