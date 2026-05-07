منع شرکت دارندگان مدارک تحصیلات تکمیلی در پزشکی از لیسانس ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی جدیدترین تصمیمات مربوط به آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی را اعلام کرد.

بنابر اعلام شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی برای شرکت در آزمون کارشناسی به پزشکی سال ۱۴۰۵ موارد ذیل اعمال خواهد شد:

منع شرکت داوطلبان با مدارک تحصیلات تکمیلی

لزوم انصراف قطعی و تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تا قبل از زمان ثبت نام در آزمون

به گزارش مهر، آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی از سال ۱۴۰۴ به بعد با مسئولیت مرکز سنجش آموزش پزشکی و به صورت سراسری در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.

آزمون ورودی از دو آزمون کتبی (در سطح کاربردی و با سنجش مفاهیم حل مسئله، تفکر انتقادی، دانش علوم طبیعی، رفتاری و اجتماعی و اصول لازم جهت تحصیل در رشته پزشکی) و مصاحبه به صورت ارزیابی‌های فراشناختی تشکیل شده است. از بین کسانی که حدنصاب قبولی را آورده‌اند، حداکثر تا دو برابر تعداد پذیرش از بالاترین نمرات و با رعایت سایر مقررات، برای ورود به مرحله مصاحبه و ارزیابی شناختی دعوت می‌شوند.

مصاحبه و ارزیابی‌های فراشناختی شامل بررسی توانایی‌های فراشناختی و تفکر انتقادی است که با استفاده از ابزارهایی نظیر مصاحبه ساختارمند و پرسشنامه‌های استاندارد و غیره انجام می‌گیرد.

پذیرش نهایی حداکثر به تعداد ظرفیت اعلام شده توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی و براساس ۶۰ درصد سهم آزمون کتبی و ۴۰ درصد نتیجه مصاحبه و ارزیابی‌های فراشناختی است.

در مرحله مصاحبه، ارزیابی دانش و مهارت مربوط به مهارت‌های ارتباطی، اخلاق و تعهد حرفه‌ای، هوش هیجانی، تفکر نقاد و بررسی رزومه (سوابق پژوهشی، آموزشی و فرهنگی - ورزشی) به صورت مصاحبه ساختارمند (MMI) انجام خواهد شد.