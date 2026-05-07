به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کارگاه آموزشی «الزامهای پدافند غیرعامل در جنگ» بهمنظور آشنایی با مبانی پدافند غیرعامل و واکاوی مدیریت بحران در شرایط حوادث غیرمترقبه ازجمله جنگ، زلزله و دیگر موارد با حضور محمدمهدی پوینده، مدیر کل پدافند غیرعامل وزارت نفت، زهره یوسفیان ملا، مشاور امور بانوان وزیر نفت و مشاوران امور بانوان چهار شرکت اصلی و معاونتهای ستادی در مرکزی ششم شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.
در این کارگاه، محمدمهدی پوینده، مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت نفت با اشاره به ساختار کارگروههای پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در وزارت نفت، گفت: ساختار کارگروه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت طبق دستورعمل واکنش در شرایط اضطراری، در سه سطح تعریف شده است.
وی ادامه داد: کمیته اجرایی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت در سطح ۳، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سطح ۲ تکمیلی، مناطق حیاتی دولتی - خصوصی و مناطق حساس دولتی - خصوصی در سطح ۲، شرکت پالایش گاز پارس جنوبی و پتروشیمیهای پارس جنوبی در سطح یک تکمیلی و شرکتهای تابع مناطق عملیاتی در سطح یک قرار دارند.
مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت نفت تأکید کرد: بر مبنای سطحبندی هر شرکت و تهدیدهای احتمالی که ممکن است در اوضاع بحرانی داشته باشند، خدمات ارائه میشود.
پوینده با یادآوری اینکه سیاستهای کلان وزارت نفت در پدافند غیرعامل، ارزیابی و طبقهبندی داراییها، پایش و رصد انواع تهدیدها و غیره است، تصریح کرد: در صنعت نفت، برای گرفتن بهترین تصمیم و تدبیر در شرایط بحرانی، با حکم وزیر نفت و رئیس سازمان پدافند غیرعامل، یک فرمانده ارشد برای پنج منطقه حیاتی پارس جنوبی، ماهشهر، جزیره خارک، نفتخیر جنوب و بندرعباس در نظر گرفته شده است تا در شرایط ویژه همگرایی و همافزایی مطلوبتری ایجاد شود.
