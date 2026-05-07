به گزارش خبرنگار مهر، عیسی گلبینی مفرد، ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی شهرستان آزادشهر با اشاره به اهمیت تقویت زیرساختهای حفاظتی اظهار کرد: برای افزایش اثربخشی مأموریتهای حفاظتی، بهسازی جادههای جنگلی، تأمین تجهیزات بهروز اطفای حریق، نوسازی موتورسیکلتها و ارتقای امکانات عملیاتی نیروها باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: حفاظت از عرصههای منابع طبیعی بدون فراهم شدن زیرساختهای مناسب و پشتیبانی عملیاتی امکانپذیر نیست و تقویت توان میدانی نیروهای حفاظتی نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و مقابله با حوادث طبیعی دارد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان همچنین بر رسیدگی به مشکلات رانندگان استیجاری و افزایش حمایت از نیروهای حفاظتی تأکید کرد و گفت: ارتقای شرایط پشتیبانی و تجهیز نیروها میتواند نقش مؤثری در تسریع مأموریتها و افزایش ضریب حفاظت از عرصههای ملی داشته باشد.
در ادامه این نشست، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان آزادشهر نیز با ارائه گزارشی از وضعیت شهرستان، رسیدگی به مشکلات مرتعداران، تعیین مرزهای عرفی، پیگیری پروندههای حقوقی و ساماندهی امور اداری را از مهمترین اولویتهای این شهرستان عنوان کرد.
وی با اشاره به ضرورت توسعه برنامههای مشارکتی افزود: اجرای پویشهای مردمی و برنامههای درختکاری میتواند زمینه تعامل بیشتر مردم با حوزه منابع طبیعی و حفاظت بهتر از عرصههای ملی را فراهم کند.
