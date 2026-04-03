مدیرکل منابع طبیعی کرمانشاه: ۳۵۰۰ اصله «نهال امید»در کرمانشاه کاشته شد

محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاشت بیش از سه هزار و ۵۰۰ اصله نهال تحت عنوان «نهال امید» در استان کرمانشاه و همزمان با روز طبیعت (سیزدهم فروردین) خبر داد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاشت «نهال امید»، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و همچنین پاسداشت چهار دهه نهال‌کاری توسط رهبر شهید، این اقدام مهم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: به منظور عمل دقیق به منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ رمضان، تعداد ۳۵۰۰ اصله نهال شامل گونه‌های غیرمثمر و مثمر در مناطق پیش‌بینی شده با نام «نهال امید» در سطح استان کشت گردید.

رستمی با تشریح اهداف این طرح زیست‌محیطی خاطرنشان کرد: این نهال‌ها با هدف توسعه فضای سبز، تبیین ارزش‌های والای منابع طبیعی و یادآوری اهمیت حفظ جنگل‌ها و درختان در سطح شهرستان‌های تابعه استان کرمانشاه کاشته شده است تا فرهنگ صیانت از طبیعت بیش از پیش نهادینه شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در پایان با تاکید بر اهمیت حضور و مشارکت مردمی ادامه داد: به منظور جلب مشارکت آحاد مردم در حفاظت از انفال الهی و ترویج سنت حسنه درختکاری، بیش از ۱۲ هزار اصله نهال نیز در بین نمازگزاران در روز جمعه توزیع خواهد شد.

وی تاکید کرد که این روند توزیع و کاشت نهال تا ۲۹ فروردین ماه و تا زمانی که شرایط اقلیمی امکان کاشت را فراهم کند، در سطح استان ادامه خواهد یافت.