استاندار کرمانشاه: ۱۴۰۵ سال تحویل واحدهای مسکونی در کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر یکشنبه در نشست شورای مسکن استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت حوزه مسکن در سبد معیشتی خانوارها، اظهار کرد: رویکرد مدیریت استان از مرحله تأمین زمین عبور کرده و اکنون تمرکز اصلی بر تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده افزود: سال گذشته به‌عنوان دوره ایجاد زیرساخت‌ها و آماده‌سازی پروژه‌ها سپری شد و در سال جاری باید شاهد به ثمر نشستن این اقدامات باشیم، به‌گونه‌ای که تحویل واحدها به‌صورت مستمر و حتی هفتگی در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه نباید پروژه‌ها معطل برگزاری مراسم‌های رسمی بمانند، تصریح کرد: هر واحدی که آماده بهره‌برداری است باید بدون تأخیر به متقاضی تحویل داده شود، حتی اگر تعداد آن محدود باشد.

حبیبی با اشاره به فاصله میان میزان تقاضا و واحدهای در دست ساخت گفت: علاوه بر واحدهای در حال اجرا، تعیین تکلیف متقاضیان باقی‌مانده نیز ضروری است و دستگاه‌های مسئول باید در کوتاه‌ترین زمان وضعیت زمین و تسهیلات این افراد را مشخص کنند.

وی در ادامه به مشکلات تعاونی‌های مسکن اشاره کرد و افزود: برخی از این تعاونی‌ها سال‌ها به دلیل مسائل حقوقی و اداری بلاتکلیف مانده‌اند که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، روند حل این مشکلات تسریع خواهد شد تا واحدها هرچه زودتر به دست مردم برسد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر استفاده از توان داخلی استان در اجرای پروژه‌ها عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در تولید مصالح ساختمانی، پیمانکاران موظفند از تولیدات داخلی استان استفاده کنند تا علاوه بر تسریع پروژه‌ها، به رونق اقتصادی و اشتغال نیز کمک شود.

حبیبی با اشاره به لزوم نظارت بر عملکرد پیمانکاران خاطرنشان کرد: پیمانکارانی که در اجرای پروژه‌ها عملکرد ضعیفی دارند باید تعیین تکلیف شده و در صورت لزوم کنار گذاشته شوند، در مقابل از مجموعه‌های توانمند حمایت خواهد شد.

وی همچنین به برنامه‌های در نظر گرفته‌شده برای اقشار مختلف اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه‌های مسکن برای گروه‌هایی مانند خبرنگاران و کارگران شهری در دستور کار قرار دارد و عملیات اجرایی برخی از این طرح‌ها به‌زودی آغاز می‌شود.

استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر تداوم نظارت‌ها افزود: جلسات شورای مسکن به‌صورت منظم برگزار می‌شود و بازدیدهای میدانی از پروژه‌ها در نقاط مختلف استان انجام خواهد شد تا روند اجرای طرح‌ها با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.