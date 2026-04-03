توزیع ۱۲ هزار نهال در کرمانشاه همزمان با نماز جمعه

محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه ویژه منابع طبیعی استان در روز جمعه ۱۴ فروردین اظهار کرد: این اقدام در چارچوب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و با هدف پاسداشت رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح بر اساس رهنمودهای حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای دنبال می‌شود، افزود: به همین منظور بیش از ۱۲ هزار اصله نهال مثمر و غیرمثمر در مصلاهای نماز جمعه سراسر استان و در میان نمازگزاران توزیع خواهد شد.

رستمی ادامه داد: هر نهال نمادی از استقامت مردم ایران و نشانه‌ای از پایبندی به توسعه سرسبزی در کشور است و این اقدام در راستای عمل به توصیه رهبر شهید مبنی بر «کاشت سه نهال در سال سهم هر ایرانی» صورت می‌گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اشاره کرد: گونه‌های توزیعی شامل توت سفید، گیلاس، آلبالو، گلابی، بادام، زبان گنجشک، ارغوان، بنه و نیز برخی گونه‌های غیرمثمر است که متناسب با شرایط اقلیمی استان انتخاب شده‌اند.

وی در پایان توزیع گسترده نهال را اقدامی فرهنگی ـ زیست‌محیطی دانست و تأکید کرد: همراهی مردم در این طرح نقش مهمی در توسعه پوشش گیاهی و افزایش تاب‌آوری زیست‌محیطی استان خواهد داشت.