توزیع ۳۸۰۰ تن کالاهای اساسی در شهرستان قشم طی جنگ تحمیلی رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک یزدان پناه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم با اشاره به مدیریت جهادی در شرایط جنگی، گفت: در مدت ۴۰ روز جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی بر علیه کشورمان حدود سه هزار و ۸۰۰ تن اقلام و کالاهای اساسی در بزرگ‌ترین جزیره ایران قشم توزیع شد.

مالک یزدان پناه اظهار کرد: این کالاها شامل ۵۰۰ تُن مرغ گرم، ۱۵۰ تُن برنج، ۶۳ تُن مرغ منجمد تنظیم بازار، ۷۰ تُن شکر، ۲ هزار و ۷۲۹ تُن آرد و ۱۱ تُن گوشت قرمز است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط جنگی از روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا روز ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، هیچ‌گونه چالشی در زمینه تامین و توزیع کالاهای اساسی در بزرگ‌ترین جزیره ایرانی خلیج فارس وجود نداشت و همه نیازهای روزمره قشموندان به اندازه کافی و منطقی در دسترس بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم توضیح داد: پس از جنگ تحمیلی سوم نیز با توجه به لزوم نظارت مستمر بر بازار ، رصد از واحدهای صنفی انجام شد و در هیچ مقطعی کمبود کالا یا خرید هیجانی گسترده در سطح این شهرستان مرزی مشاهده نشد.

یزدان پناه اضافه کرد: تامین و توزیع گوشت گرم و منجمد مرغ و گوشت قرمز از مبادی کشتارگاه‌های شهرستان بستک استان هرمزگان و استان فارس به صورت روزانه در حال انجام است.

وی گفت: با توجه به مصوبات کارگروه تنظیم بازار و برقراری گشت های مشترک نظارت بازار، در هفته گذشته ۲۰ مورد اخطار و ۵ مورد تخلف در بازدید از واحدهای صنفی ثبت شده است.

رصد مستمر بازار و تشدید نظارت‌ها در دستور کار قرار دارد تا کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در دسترس قرار گیرد.