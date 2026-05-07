۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

توزیع ۳۸۰۰ تن کالاهای اساسی در شهرستان قشم طی جنگ تحمیلی رمضان

قشم-مدیر جهاد کشاورزی قشم با اشاره به مدیریت جهادی در شرایط جنگی، گفت: در مدت ۴۰ روز جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی علیه کشورمان حدود سه هزار و ۸۰۰ تن اقلام و کالاهای اساسی در قشم توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک یزدان پناه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم با اشاره به مدیریت جهادی در شرایط جنگی، گفت: در مدت ۴۰ روز جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی بر علیه کشورمان حدود سه هزار و ۸۰۰ تن اقلام و کالاهای اساسی در بزرگ‌ترین جزیره ایران قشم توزیع شد.

مالک یزدان پناه اظهار کرد: این کالاها شامل ۵۰۰ تُن مرغ گرم، ۱۵۰ تُن برنج، ۶۳ تُن مرغ منجمد تنظیم بازار، ۷۰ تُن شکر، ۲ هزار و ۷۲۹ تُن آرد و ۱۱ تُن گوشت قرمز است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط جنگی از روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا روز ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، هیچ‌گونه چالشی در زمینه تامین و توزیع کالاهای اساسی در بزرگ‌ترین جزیره ایرانی خلیج فارس وجود نداشت و همه نیازهای روزمره قشموندان به اندازه کافی و منطقی در دسترس بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم توضیح داد: پس از جنگ تحمیلی سوم نیز با توجه به لزوم نظارت مستمر بر بازار ، رصد از واحدهای صنفی انجام شد و در هیچ مقطعی کمبود کالا یا خرید هیجانی گسترده در سطح این شهرستان مرزی مشاهده نشد.

یزدان پناه اضافه کرد: تامین و توزیع گوشت گرم و منجمد مرغ و گوشت قرمز از مبادی کشتارگاه‌های شهرستان بستک استان هرمزگان و استان فارس به صورت روزانه در حال انجام است.

وی گفت: با توجه به مصوبات کارگروه تنظیم بازار و برقراری گشت های مشترک نظارت بازار، در هفته گذشته ۲۰ مورد اخطار و ۵ مورد تخلف در بازدید از واحدهای صنفی ثبت شده است.

رصد مستمر بازار و تشدید نظارت‌ها در دستور کار قرار دارد تا کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در دسترس قرار گیرد.

