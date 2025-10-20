به گزارش خبرگزاری مهر، مالک یزدانپناه از برنامهریزی برای آغاز گشتهای مشترک نظارتی در راستای کنترل و تنظیم بازار خبر داد.
وی افزود: این مصوبه با حضور امام جمعه و با مشارکت بازرسان دستگاههای مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، تعزیرات حکومتی، دامپزشکی، شبکه بهداشت، شهرداری و اصناف منطقه آزاد قشم برای شش ماهه دوم سال جاری به تصویب رسید.
مدیر جهاد کشاورزی قشم با تأکید بر لزوم کنترل بازار، تصریح کرد: در راستای این نظارت دقیق، قیمت و کیفیت کالاهای اساسی نظیر شکر، روغن، برنج، مرغ، تخممرغ و میوه به صورت روزانه از فروشگاهها، انبارها و سردخانهها بازرسی میشود.
یزدانپناه خاطرنشان کرد: درج قیمت، صدور فاکتور خرید و فروش و نصب نرخنامه در معرض دید مشتری از جمله مواردی است که در این بازرسیها به دقت بررسی میشود.
وی در ادامه به نظارت بر حوزه آرد و نان اشاره کرد و افزود: کارشناسان مربوطه بازدیدهای مشترکی از نانواییهای سطح شهرستان داشته و ضمن ارزیابی کیفیت نان و وزن چانه، رعایت دستورالعملهای بهداشتی را نیز به طور کامل کنترل میکنند.
گشتهای مشترک نظارتی به منظور تأمین امنیت غذایی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان در شهرستان قشم به صورت منظم در حال اجراست.
