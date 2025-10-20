  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

آغاز گشت‌های مشترک نظارتی بر بازار کالاهای اساسی در شهرستان قشم

آغاز گشت‌های مشترک نظارتی بر بازار کالاهای اساسی در شهرستان قشم

بندرعباس-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم از آغاز گشت‌های مشترک نظارتی بر بازار کالاهای اساسی در شهرستان قشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک یزدان‌پناه از برنامه‌ریزی برای آغاز گشت‌های مشترک نظارتی در راستای کنترل و تنظیم بازار خبر داد.

وی افزود: این مصوبه با حضور امام جمعه و با مشارکت بازرسان دستگاه‌های مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، تعزیرات حکومتی، دامپزشکی، شبکه بهداشت، شهرداری و اصناف منطقه آزاد قشم برای شش ماهه دوم سال جاری به تصویب رسید.

مدیر جهاد کشاورزی قشم با تأکید بر لزوم کنترل بازار، تصریح کرد: در راستای این نظارت دقیق، قیمت و کیفیت کالاهای اساسی نظیر شکر، روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ و میوه به صورت روزانه از فروشگاه‌ها، انبارها و سردخانه‌ها بازرسی می‌شود.

یزدان‌پناه خاطرنشان کرد: درج قیمت، صدور فاکتور خرید و فروش و نصب نرخ‌نامه در معرض دید مشتری از جمله مواردی است که در این بازرسی‌ها به دقت بررسی می‌شود.

وی در ادامه به نظارت بر حوزه آرد و نان اشاره کرد و افزود: کارشناسان مربوطه بازدیدهای مشترکی از نانوایی‌های سطح شهرستان داشته و ضمن ارزیابی کیفیت نان و وزن چانه، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را نیز به طور کامل کنترل می‌کنند.

گشت‌های مشترک نظارتی به منظور تأمین امنیت غذایی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در شهرستان قشم به صورت منظم در حال اجراست.

کد خبر 6628409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها