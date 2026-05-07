شاکر: دشمن اسلام را هدف گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد شاکر روز پنج شنبه همراه با هیأتی از نمایندگان فعالان اجتماعی عراق در سفر به ایران، با حضور در منطقه زغفرانیه تبریز در محل شهادت اعضای خانواده علیزاده (حبیب، ماهان و ماهور) که در جریان جنگ سوم و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی جان باخته‌اند، ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدا، از برخی کشورهای اسلامی به شدت انتقاد کرد.

استاد دانشگاه نهرین عراق با بیان آنچه او را به عنوان یک استاد عراقی عمیقاً رنجانده، تصریح کرد: «متأسفانه برخی کشورهایی که شهادتین بر زبانشان جاری است، از آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی دفاع می‌کنند. این یک هشدار جدی است که باید از خواب غفلت بیدار شوید، زیرا دشمن تنها جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار نداده، بلکه اسلام را هدف گرفته است.