حجتالاسلام و المسلمین مهدی فوقی در حاشیه برگزاری سومین نشست آموزشی اساتید حوزه معارف اسلام ناب، روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این طرح گفت: تأسیس نزدیک ۳۶ مرکز آموزش معارف اسلام ناب در استان اصفهان، یکی از اتفاقات مهم و راهبردی در سطح استان است که به زودی به ۴۰ مرکز میرسد.
وی افزود: امید است تا پایان تابستان، با تلاشهای بیشتر، شاهد افزایش تعداد این مراکز در سراسر استان باشیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی روشهای انتقال مفاهیم دینی، انقلابی و اسلامی به نسل جدید، افزود: با توجه به تغییر ذائقه جوانان و هجمههای دشمنان، نیاز به تغییر ابزارها و روشهای ارتباطی بیش از پیش احساس میشود.
حجتالاسلام فوقی ادامه داد: اساتید انتخابشده برای این مراکز، افرادی هستند که تجربه کار با نوجوانان و جوانان را دارند و با ذائقه این قشر آشنا هستند. حضور پررنگ و جدی اساتید و مخاطبان در این مراسم، نشاندهنده استقبال مردم از این طرح است.
وی تصریح کرد: با اتفاقاتی که در کشورمان افتاده و اتحاد و همبستگی که در بین ملت ایران به برکت خون قائد عظیم الشان، رهبر شهید انقلاب ایجاد شده است، امروز باید شاهد گسترش جریان معارف اسلام ناب محمدی (ص) در سراسر استان اصفهان باشیم.
حجتالاسلام فوقی با اشاره به حضور پررنگ مقامات ارشد کشوری و استانی در این مراسم گفت: حضور استاندار محترم، نخبگان و قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی کشور، حاج آقا حریزاوی برای ما بسیار مغتنم بود و نشاندهنده اهمیت این طرح در سطح ملی است.
وی در خصوص آمار و گسترش این دورهها افزود: امروز سومین همایش آموزشی نخبگان و اساتید حوزه معارف اسلام ناب را برگزار کردیم. حضور در این گردهمایی ضریب اثرگذاری را بالا میبرد و قطعاً در شهرستانها نیز این مدل به صورت کارگروهی و با ضریب چهار برابر تکرار خواهد شد.
