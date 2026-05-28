دوره معارف اسلام ناب برای تربیت مجاهدان فرهنگی در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی صبح پنجشنبه در افتتاحیه دوره حوزه معارف اسلام ناب، با حضور آیت‌الله حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه و حجت‌الاسلام روح‌الله حریزاوی قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی کشور، از حضور اساتید و شرکت‌کنندگان در این دوره قدردانی کرد.

وی با تقدیر از اساتید حاضر در این برنامه، اظهار کرد: حضور اساتید برجسته از تهران و قم و همچنین همراهی مسئولان و علمای استان، فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری از معارف اسلامی و انقلابی فراهم کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: تلاش ما بر این است که در طول برگزاری این دوره، بهترین استفاده از فرصت موجود صورت گیرد و شرکت‌کنندگان بتوانند از مباحث و کلاس‌های آموزشی بیشترین بهره را ببرند.

وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) درباره هجمه دشمنان علیه معارف اسلامی و شیعی، تصریح کرد: امروز دشمنان، معارف اسلامی، شیعی و انقلابی را هدف قرار داده‌اند و ضروری است نیروهای فرهنگی و تبلیغی با آرایش مناسب در این میدان حضور داشته باشند.

حجت‌الاسلام چقامیرزایی ادامه داد: امیدواریم برگزاری این دوره، آغاز حرکتی مؤثر برای تربیت مجاهدان عرصه معارف اسلام ناب محمدی باشد و آثار و برکات این آموزش‌ها به‌زودی در جامعه اسلامی و استان‌های هدف نمایان شود.

وی خاطرنشان کرد: کلاس‌های تخصصی این دوره پس از مراسم افتتاحیه آغاز خواهد شد و از شرکت‌کنندگان انتظار می‌رود با دقت و اهتمام کامل در مباحث آموزشی حضور پیدا کنند تا از این فرصت علمی و فرهنگی به بهترین شکل استفاده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان با درخواست دعا از حاضران، گفت: امیدواریم بتوانیم خادمان شایسته‌ای برای اساتید، فعالان فرهنگی و مجموعه معارف اسلام ناب محمدی باشیم.