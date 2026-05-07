به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی‌مهر، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سه عضو باند گروگانگیری و نجات فوری یک پزشک در عملیات ضربتی پلیس آگاهی پیشوا خبر داد.

القاصی مهر در ادامه، اظهار داشت: به‌دنبال اعلام گزارش ربوده‌شدن یک شهروند توسط سه فرد ناشناس، بی‌درنگ تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی شهرستان پیشوا وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران پلیس با اقدامات فنی و اطلاعاتی پیشرفته، موفق شدند در کمتر از دو ساعت مخفیگاه متهمان را در شهرستان قرچک شناسایی کرده و طی یک عملیات غافلگیرانه، هر سه گروگانگیر را دستگیر و فرد ربوده‌شده را سالم آزاد کنند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به انگیزه ارتکاب این پرونده، تصریح کرد: بر اساس اعترافات متهمان، انگیزه وقوع گروگانگیری، اختلاف مالی و ملکی قبلی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال میان گروگان و یکی از گروگانگیران بوده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند و پلیس با تمام قاطعیت با هرگونه اقدام علیه امنیت و آسایش شهروندان برخورد خواهد کرد.