۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

گروگان‌گیری ۱۰۰ میلیاردی در پیشوا/ دستگیری ۳ نفر ظرف ۲ ساعت

پیشوا- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری سه عضو باند گروگانگیری و نجات فوری یک پزشک در عملیات ضربتی پلیس آگاهی پیشوا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی‌مهر، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سه عضو باند گروگانگیری و نجات فوری یک پزشک در عملیات ضربتی پلیس آگاهی پیشوا خبر داد.

القاصی مهر در ادامه، اظهار داشت: به‌دنبال اعلام گزارش ربوده‌شدن یک شهروند توسط سه فرد ناشناس، بی‌درنگ تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی شهرستان پیشوا وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران پلیس با اقدامات فنی و اطلاعاتی پیشرفته، موفق شدند در کمتر از دو ساعت مخفیگاه متهمان را در شهرستان قرچک شناسایی کرده و طی یک عملیات غافلگیرانه، هر سه گروگانگیر را دستگیر و فرد ربوده‌شده را سالم آزاد کنند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به انگیزه ارتکاب این پرونده، تصریح کرد: بر اساس اعترافات متهمان، انگیزه وقوع گروگانگیری، اختلاف مالی و ملکی قبلی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال میان گروگان و یکی از گروگانگیران بوده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند و پلیس با تمام قاطعیت با هرگونه اقدام علیه امنیت و آسایش شهروندان برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6822942

