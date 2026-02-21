باند دو نفره سارقان مدارس در پیشوا متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مأموران کلانتری ۱۲ طاق‌سپهر موفق شدند یک باند دو نفره سارقان مدارس را شناسایی و دستگیر کنند.

او با تشریح جزئیات این پرونده گفت: پس از وقوع چند فقره سرقت از مدارس در سطح شهرستان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، هویت متهمان را شناسایی کرده و در عملیاتی غافلگیرانه آن‌ها را بازداشت کردند.

به گفته این مقام انتظامی، متهمان پس از انتقال به مقر پلیس، تاکنون به دست‌کم سه فقره سرقت از مدارس اعتراف کرده‌اند و بررسی‌ها برای کشف سایر جرایم احتمالی ادامه دارد.

فرمانده انتظامی پیشوا افزود: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و با صدور قرار مناسب، روانه زندان شدند.