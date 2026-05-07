۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

حبیبی: ۲۵ هزار واحد مسکن در کرمانشاه در حال ساخت است

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با اشاره به روند اجرای نهضت ملی مسکن گفت: ۲۵ هزار واحد در استان با پیشرفت ۳۰ تا ۸۰ درصد در حال ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه بعد از ظهر پنجشنبه در ادامه بازدیدهای هفتگی خود از پروژه‌های عمرانی، از پروژه نهضت ملی مسکن «امید» بازدید و روند اجرای این طرح را از نزدیک بررسی کرد.

منوچهر حبیبی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای خانوارها اظهار کرد: نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار شدن متقاضیان در حال اجراست و تلاش می‌شود واحدهای مناسب و باکیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: هم‌اکنون حدود ۲۵ هزار واحد مسکونی در شهر کرمانشاه در مراحل مختلف ساخت قرار دارد که میزان پیشرفت آن‌ها بین ۳۰ تا ۸۰ درصد است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: برای ساخت حدود ۷۰ هزار واحد دیگر نیز تأمین زمین در دستور کار قرار گرفته که بخشی از اراضی مورد نیاز فراهم شده و عملیات اجرایی این پروژه‌ها به‌زودی آغاز می‌شود.

حبیبی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌ها گفت: برنامه‌ریزی شده بخش قابل توجهی از واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان سال به متقاضیان تحویل شود و پیمانکاران نیز موظف شده‌اند با همکاری شبکه بانکی، روند ساخت را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: بازدیدهای میدانی به صورت مستمر و هفتگی با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود تا موانع احتمالی شناسایی و در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

استاندار کرمانشاه همچنین از متقاضیان خواست آورده خود را به موقع پرداخت کنند و افزود: تأمین سهم آورده از سوی متقاضیان نقش مهمی در جلوگیری از توقف پروژه‌ها و تکمیل سریع‌تر واحدها دارد.

وی در پایان با اشاره به دغدغه مردم درباره روند برخی پروژه‌های مسکن ملی تصریح کرد: پیگیری مشکلات این حوزه به شکل مستمر در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم روند ساخت و تحویل واحدها با شتاب بیشتری ادامه یابد.

کد مطلب 6823018

