به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر جمعه در بازدید میدانی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن، از روند مناسب پیشرفت واحدهای مسکونی در سطح استان خبر داد و دستورات لازم برای تسریع در تکمیل و واگذاری آن‌ها را صادر کرد.

وی با اشاره به اجرای گسترده طرح نهضت ملی مسکن در استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۵ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است که میانگین پیشرفت آن‌ها بیش از ۳۰ درصد بوده و برخی پروژه‌ها به مراحل پایانی نزدیک شده‌اند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی افزود: این طرح به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق در سطح کشور مطرح است و با تکمیل مراحل نهایی، حداکثر تا دو ماه آینده به متقاضیان واگذار خواهد شد.

وی با بیان ویژگی‌های این پروژه ادامه داد: طراحی مناسب از نظر نورگیری، اجرای نیمه‌صنعتی و سرعت بالای ساخت، از جمله مزیت‌های این مجموعه است که مورد توجه دستگاه‌های تخصصی قرار گرفته است.

حبیبی همچنین از پیش‌بینی زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز در این پروژه خبر داد و گفت: فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی و خدماتی در کنار زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق، گاز و راه دسترسی در حال تکمیل است تا همزمان با اسکان ساکنان، شرایط زندگی فراهم باشد.

وی در ادامه به پروژه‌های مسکن خبرنگاران و کارگران شهرداری اشاره کرد و افزود: روند اجرای این پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد و برای تسریع در ساخت، هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مسئول انجام شده است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: بررسی میدانی و هفتگی پروژه‌های مسکن در دستور کار مدیریت استان قرار دارد تا روند ساخت‌وساز با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه یابد.

وی در پایان با اشاره به رضایت متقاضیان از روند اجرای پروژه‌ها خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده در راستای شفافیت و تسهیل انتخاب واحد، نقش مهمی در افزایش اعتماد و رضایتمندی مردم داشته است.