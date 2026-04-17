  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴

واحدهای نهضت ملی شهید نوروزی کرمانشاه تا دو ماه آینده تحویل می‌شود

واحدهای نهضت ملی شهید نوروزی کرمانشاه تا دو ماه آینده تحویل می‌شود

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه از تحویل واحدهای پروژه شهید نوروزی تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به‌صورت هفتگی پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر جمعه در بازدید میدانی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن، از روند مناسب پیشرفت واحدهای مسکونی در سطح استان خبر داد و دستورات لازم برای تسریع در تکمیل و واگذاری آن‌ها را صادر کرد.

وی با اشاره به اجرای گسترده طرح نهضت ملی مسکن در استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۵ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است که میانگین پیشرفت آن‌ها بیش از ۳۰ درصد بوده و برخی پروژه‌ها به مراحل پایانی نزدیک شده‌اند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی افزود: این طرح به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق در سطح کشور مطرح است و با تکمیل مراحل نهایی، حداکثر تا دو ماه آینده به متقاضیان واگذار خواهد شد.

وی با بیان ویژگی‌های این پروژه ادامه داد: طراحی مناسب از نظر نورگیری، اجرای نیمه‌صنعتی و سرعت بالای ساخت، از جمله مزیت‌های این مجموعه است که مورد توجه دستگاه‌های تخصصی قرار گرفته است.

حبیبی همچنین از پیش‌بینی زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز در این پروژه خبر داد و گفت: فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی و خدماتی در کنار زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق، گاز و راه دسترسی در حال تکمیل است تا همزمان با اسکان ساکنان، شرایط زندگی فراهم باشد.

وی در ادامه به پروژه‌های مسکن خبرنگاران و کارگران شهرداری اشاره کرد و افزود: روند اجرای این پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد و برای تسریع در ساخت، هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مسئول انجام شده است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: بررسی میدانی و هفتگی پروژه‌های مسکن در دستور کار مدیریت استان قرار دارد تا روند ساخت‌وساز با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه یابد.

وی در پایان با اشاره به رضایت متقاضیان از روند اجرای پروژه‌ها خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده در راستای شفافیت و تسهیل انتخاب واحد، نقش مهمی در افزایش اعتماد و رضایتمندی مردم داشته است.

کد مطلب 6803434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها