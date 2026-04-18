به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای حوادث اخیر، اظهار کرد: شرایط امروز استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و آرامش حاکم نتیجه همراهی مردم و تلاش دستگاههای مختلف است.
وی با اشاره به تحولات اخیر کشور افزود: تصمیمگیریهای کلان در سطح ملی و انسجام ایجاد شده، مسیر حرکت انقلاب را با قوت بیشتری ادامه خواهد داد و این موضوع موجب دلگرمی در سطح جامعه شده است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نامگذاری سال جاری عنوان کرد: تحقق شعار سال که بر پایه اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و انسجام شکل گرفته، نیازمند برنامهریزی دقیق و همافزایی همه دستگاههای اجرایی است.
حبیبی وحدت میان مردم و مسئولان را عامل اصلی عبور از شرایط سخت دانست و تصریح کرد: در جریان حوادث اخیر، اقشار مختلف مردم از جمله اصناف، هنرمندان، گروههای جهادی و مسئولان با همدلی در کنار یکدیگر قرار گرفتند که این انسجام، نقطه قوت استان محسوب میشود.
وی با قدردانی از عملکرد دستگاههای خدماترسان ادامه داد: نیروهای مسلح، مجموعههای اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری، هلال احمر و آتشنشانی در مدیریت شرایط نقش مؤثری داشتند و خدمات حیاتی مانند برق، آب و گاز در کوتاهترین زمان ممکن به حالت عادی بازگشت.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم تداوم خدماترسانی گفت: دولت با حضور میدانی در کنار مردم قرار دارد و برای مواجهه با هر شرایط احتمالی، آمادگی کامل در استان وجود دارد.
حبیبی بازسازی مناطق آسیبدیده را از مهمترین اولویتها عنوان کرد و افزود: بنیاد مسکن و ستاد بازسازی با جدیت در حال پیگیری این موضوع هستند تا منازل آسیبدیده هرچه سریعتر بازسازی و به بهرهبرداری برسند.
وی همچنین به روند اجرای پروژههای عمرانی اشاره کرد و گفت: طرحهای عمرانی استان با سرعت بیشتری دنبال میشود و تلاش بر این است که وقفهای در روند توسعه استان ایجاد نشود.
استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی خاطرنشان کرد: برنامهریزی لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران در حال انجام است و دستگاههای اجرایی برای میزبانی شایسته از زائران آمادگی کامل دارند.
