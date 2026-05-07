تأکید روسیه و عمان بر ضرورت دستیابی به توافق درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که «سرگئی لاوروف» با «بدر البوسعیدی» همتای عمانی خود درباره اوضاع خاورمیانه گفتگو کرد.

در بیانیه‌ای که در وب‌سایت این وزارتخانه منتشر شد، آمده است: در گفتگوی وزیران خارجه روسیه و عمان، جنبه‌های فعلی دستور کار خاورمیانه با تمرکز بر اوضاع منطقه خلیج فارس مورد بحث قرار گرفت.

این بیانیه افزوده است: هر دو طرف بر اهمیت جلوگیری از تکرار خشونت و آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی ناشی از حملاتی که خاک ایران و همچنین کشورهای عربی همسایه را هدف قرار می‌دهند، تأکید کردند.

وزارت خارجه روسیه خاطرنشان کرد: دو وزیر بر لزوم مشارکت در بازگشت سریع به یک توافق سیاسی و دیپلماتیک درباره اوضاع پیرامون ایران تأکید کردند.

طبق بیانیه دستگاه دیپلماسی روسیه، «سرگئی لاوروف بر آمادگی مسکو برای ارائه کمک‌های لازم برای دستیابی به اهداف مورد نظر تأکید کرد.»