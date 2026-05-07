به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر پنجشنبه در دیدار با معتمدین، بزرگان، نخبگان و جوانان شهرستان آبدانان اظهار کرد: مردم این شهرستان از ظرفیتهای ارزشمند انسانی و علمی برخوردارند و شایسته بهترین خدمات هستند.
وی با اشاره به رویکرد دولت در حوزه عدالت آموزشی افزود: هماکنون ۱۲۴ فضای آموزشی در استان در دست اجراست که ۶۰ واحد آن به بهرهبرداری رسیده و باقیمانده تا پایان سال تکمیل میشود
استاندار ایلام با اشاره به موضوع ناترازی انرژی در کشور گفت: توسعه نیروگاههای خورشیدی و صرفهجویی در مصرف انرژی دو راهکار اصلی مدیریت این چالش است و حتی کاهش مصرف برق در سطح خانوارها میتواند نقش مؤثری در تأمین انرژی داشته باشد.
کرمی همچنین از پیگیری برای تکمیل سد «ورگر» و توسعه زیرساختهای شهرستان خبر داد و افزود: با اجرای این پروژه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه زیر پوشش شبکه آبیاری قرار میگیرد.
وی مسیر درهشهر ـ آبدانان ـ پلدختر را یک کریدور مهم ارتباطی دانست و گفت: با بازگشایی مرز «چیلات» پس از ۲۲ سال، برنامهریزیهایی برای استفاده از ظرفیت فرودگاه آبدانان در پشتیبانی از تردد زائران اربعین انجام شده است.
استاندار ایلام در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی و نارضایتی مردم از افزایش قیمتها تأکید کرد: با گرانفروشی برخورد جدی خواهد شد و برای نخستینبار تیمهای ویژه بازرسی در شهرستانهای استان مستقر شدهاند.
کرمی همچنین به اجرای طرحهای مهم کشاورزی در آبدانان اشاره کرد و گفت: ایستگاههای پمپاژ ورگر و هزارانی با پوشش بیش از دو هزار هکتار اراضی در دست اجراست و طی دو سال آینده نیز چندین ایستگاه پمپاژ دیگر در استان به بهرهبرداری میرسد.
وی در پایان از سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به آبدانان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: برنامههایی برای توسعه شهرک صنعتی و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در این شهرستان در دستور کار قرار دارد.
