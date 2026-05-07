به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، امام جمعه هرمز، در بازدید از یک فروند شناور توقیف شده متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی که توسط ناوتیپ عملیاتی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متوقف شده بود، طی سخنانی اظهار داشت: امروز شاهد اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دست توانمند فرزندان ولایت در نیروی دریایی سپاه هستیم.
وی گفت: این اقتدار که نماد بارز آن توقیف این شناور است، نشاندهنده صلابت و قاطعیت جمهوری اسلامی ایران در برابر زیادهخواهیهای دشمنان است.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، دست غیبی خداوند همواره پشت ملت ایران و نیروهای مسلح بوده و هست و این پیروزیها مهر تاییدی بر این مدعاست.
امام جمعه هرمز بیان داشت: اقتدار امروز ایران اسلامی، مرهون هدایتهای حکیمانه امام خامنهای و پیروی از راه امام راحل (ره) است.
