فرماندار ملارد: هیچ انفجاری در بیدگنه رخ نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیداصغر تقوی، شامگاه پنجشنبه، با تکذیب شایعات منتشر شده در فضای مجازی، گفت: هیچ گونه انفجاری در ملارد و روستای بیدگنه روی نداده است.
تقوی با اشاره به انتشار شایعهای مبنی بر وقوع انفجار در محدوده بیدگنه، اظهار داشت: این ادعاها کاملاً بیاساس است و شهروندان نگرانی به خود راه ندهند.
فرماندار ملارد تأکید کرد: مردم اخبار را صرفاً از منابع رسمی پیگیری کنند و به شایعاتی که در شبکههای اجتماعی منتشر میشود، توجه نکنند.
همزمان برخی منابع از تست پدافند در غرب استان تهران خبر داده اند.
