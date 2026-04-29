۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۸

بخشدار ارم: تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه مبلمان شهری دنبال شود

بخشدار ارم: تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه مبلمان شهری دنبال شود

بوشهر- بخشدار ارم گفت: جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت مبلمان شهری باید در اولویت برنامه‌های مدیریت شهری قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین جعفری عصر چهارشنبه همزمان با روز شوراها، با حضور در محل شهرداری تنگ ارم، با اعضای شورای اسلامی این شهر دیدار و گفت‌وگو کرد.


بخشدار ارم ضمن گرامیداشت روز شوراها، بر نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا و جایگاه رفیع این نهاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مظهر الگوی مردم‌سالاری دینی تأکید کرد.

وی شوراهای اسلامی را نماد واقعی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش دانست و تصریح کرد: شوراها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت محلی، پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت هستند و وظایف خطیری بر عهده دارند.

بخشدار ارم در تشریح مهم‌ترین وظایف شورای اسلامی شهر اظهار داشت: نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، بررسی و تصویب بودجه سالیانه شهرداری، تصویب طرح‌های توسعه شهری و عمرانی، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات، همکاری با شهردار در جهت پیشبرد امور شهر و پاسخگویی به مطالبات بحق شهروندان از جمله مهم‌ترین وظایف و مسئولیت‌های اعضای شورای اسلامی شهر به شمار می‌روند که تحقق این موارد زمینه‌ساز توسعه پایدار شهری خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت توسعه بیش از پیش شهر تنگ ارم تأکید و خاطرنشان کرد: جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت مبلمان شهری باید در اولویت برنامه‌های مدیریت شهری قرار گیرد.

جعفری با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری تنگ ارم، ابراز امیدواری کرد با همدلی و تعامل سازنده میان شورا، شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی، شاهد شتاب‌گیری روند توسعه و آبادانی در این شهر باشیم.

در این نشست رضایی شهردار تنگ ارم و رامین جوکار رئیس شورای اسلامی شهر تنگ ارم، گزارشی از عملکرد شهرداری طی ۲ سال گذشته و همچنین برنامه‌های آتی شورا و شهرداری در حوزه‌های عمرانی، خدمات شهری و توسعه زیرساخت‌ها ارائه کردند.

در پایان این دیدار، بخشدار ارم با اهدای لوح تقدیر از زحمات و خدمات اعضای شورای اسلامی شهر تنگ ارم تجلیل به عمل آورد.

کد مطلب 6815352

