به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین جعفری عصر چهارشنبه همزمان با روز شوراها، با حضور در محل شهرداری تنگ ارم، با اعضای شورای اسلامی این شهر دیدار و گفتوگو کرد.
بخشدار ارم ضمن گرامیداشت روز شوراها، بر نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا و جایگاه رفیع این نهاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مظهر الگوی مردمسالاری دینی تأکید کرد.
وی شوراهای اسلامی را نماد واقعی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش دانست و تصریح کرد: شوراها بهعنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت محلی، پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت هستند و وظایف خطیری بر عهده دارند.
بخشدار ارم در تشریح مهمترین وظایف شورای اسلامی شهر اظهار داشت: نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، بررسی و تصویب بودجه سالیانه شهرداری، تصویب طرحهای توسعه شهری و عمرانی، نظارت بر نحوه هزینهکرد اعتبارات، همکاری با شهردار در جهت پیشبرد امور شهر و پاسخگویی به مطالبات بحق شهروندان از جمله مهمترین وظایف و مسئولیتهای اعضای شورای اسلامی شهر به شمار میروند که تحقق این موارد زمینهساز توسعه پایدار شهری خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت توسعه بیش از پیش شهر تنگ ارم تأکید و خاطرنشان کرد: جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و تقویت مبلمان شهری باید در اولویت برنامههای مدیریت شهری قرار گیرد.
جعفری با قدردانی از تلاشهای مجموعه مدیریت شهری تنگ ارم، ابراز امیدواری کرد با همدلی و تعامل سازنده میان شورا، شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی، شاهد شتابگیری روند توسعه و آبادانی در این شهر باشیم.
در این نشست رضایی شهردار تنگ ارم و رامین جوکار رئیس شورای اسلامی شهر تنگ ارم، گزارشی از عملکرد شهرداری طی ۲ سال گذشته و همچنین برنامههای آتی شورا و شهرداری در حوزههای عمرانی، خدمات شهری و توسعه زیرساختها ارائه کردند.
در پایان این دیدار، بخشدار ارم با اهدای لوح تقدیر از زحمات و خدمات اعضای شورای اسلامی شهر تنگ ارم تجلیل به عمل آورد.
