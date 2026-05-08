  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۱۶

جزئیات نسخه اصلاح شده پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی

جزئیات نسخه اصلاح شده پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی

منابع دیپلماتیک از جزئیات نسخه اصلاح شده پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع دیپلماتیک به شبکه الجزیره گفتند که نسخه اصلاح‌شده پیش‌نویس قطعنامه مشترک آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درباره تنگه هرمز، بین اعضای شورای امنیت توزیع شده است.

به گفته این منابع، در نسخه اصلاح‌شده، ارجاع به فصل هفتم منشور ملل متحد از متن قطعنامه حذف شده است.

نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد با هشدار نسبت به پیامدهای تصویب قطعنامه‌های تنش‌ زا در شورای امنیت، از اعضای این شورا خواست از اقداماتی که به تشدید تنش در خاورمیانه منجر می‌شود خودداری کنند.

نمایندگی روسیه در سازمان ملل تاکید کرد: طرح‌های یک‌جانبه می‌تواند به موج جدیدی از تنش در منطقه دامن بزند و بازگشت امنیت کشتیرانی در خلیج فارس نیز تنها با توقف درگیری‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

کد مطلب 6823353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      به ایران حمله شد وایران هم برای امنیت تنگه هرمز رو تحت کنترل در اورد،امریکا محاصره دریایی انجام داده ،وگرفتن عوارض هم در خیلی از اب راهای جهان هست ایران براساس قوانین عمل کرده این قطعنامه یک طرفه هست خوبه که یه عده براساس انصاف قضاوت کنتد

    پربازدیدها

    پربحث‌ها