به گزارش خبرگزاری مهر، منابع دیپلماتیک به شبکه الجزیره گفتند که نسخه اصلاح‌شده پیش‌نویس قطعنامه مشترک آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درباره تنگه هرمز، بین اعضای شورای امنیت توزیع شده است.

به گفته این منابع، در نسخه اصلاح‌شده، ارجاع به فصل هفتم منشور ملل متحد از متن قطعنامه حذف شده است.

نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد با هشدار نسبت به پیامدهای تصویب قطعنامه‌های تنش‌ زا در شورای امنیت، از اعضای این شورا خواست از اقداماتی که به تشدید تنش در خاورمیانه منجر می‌شود خودداری کنند.

نمایندگی روسیه در سازمان ملل تاکید کرد: طرح‌های یک‌جانبه می‌تواند به موج جدیدی از تنش در منطقه دامن بزند و بازگشت امنیت کشتیرانی در خلیج فارس نیز تنها با توقف درگیری‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.