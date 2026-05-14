به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه در نشست دبیران شوراهای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک خاطرنشان کرد: تجاوز آمریکا و اسرائیل، تلاش‌ها برای حل‌وفصل وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و روند عادی‌سازی روابط میان تهران و کشورهای عربی را مختل کرد.

وی افزود: نباید اجازه داد درگیری نظامی در خاورمیانه از سرگرفته شود. وضعیت روابط بین‌الملل به شکل مستمر رو به وخامت است و دلیل اصلی آن تمایل واشنگتن و متحدانش به حفظ سلطه‌گری است.

این مقام روس خاطرنشان کرد: بازگرداندن زیرساخت‌های نظامی از کشورهای ثالث به افغانستان یا استقرار تأسیسات نظامی جدید در کشورهای همسایه غیرقابل قبول است.

شویگو درباره سرقت اموال دیگر کشورها توسط آمریکا نیز گفت: براساس تخمین‌ها، غرب تقریباً ۵۹۰ میلیارد دلار متعلق به روسیه، کوبا، ونزوئلا، عراق، ایران، کره شمالی، لیبی و افغانستان را مسدود کرده است.

وی درباره قدرت سازمان همکاری شانگهای نیز گفت: سازمان شانگهای به دلیل برخورداری از مجموعه ظرفیت‌های خود می‌تواند به یکی از ارکان نظم جهانی چندقطبی و عنصر کلیدی معماری امنیتی تبدیل شود.

دبیر شورای امنیت روسیه درباره وضعیت اوکراین نیز افزود: موضع روسیه در مورد اوکراین تغییر نکرده است؛ صلح پایدار تنها با از بین رفتن تمام علل ریشه‌ای درگیری امکان‌پذیر است. ارتش روسیه در جریان عملیات نظامی ویژه قاطعانه ابتکار عمل راهبردی را در دست دارد و با اطمینان در سراسر خط تماس رزمی در حال پیشروی است.

شویگو گفت: کی یف بارها ناتوانی خود در مذاکره را ثابت کرده است؛ این درگیری عمداً با حمایت ریاکارانه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو در حال طولانی شدن است.