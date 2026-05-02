به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران شامگاه جمعه در موکب اهالی رسانه خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در جریان حملات اخیر اظهار کرد: شهر تهران به‌عنوان خط مقدم شهرهای کشور، گسترده‌ترین میزان خرابی‌ها را تجربه کرد اما هم‌زمان با بحران، شهرداری با همکاری مردم و نیروهای امدادی و خدماتی توانست در کوتاه‌ترین زمان سازوکار بازسازی را آغاز کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تقسیم‌بندی ساختمان‌های آسیب‌دیده، گفت: مدیریت شهری تهران تصمیم گرفت تعمیرات ساختمان‌ها را به سه گروه جزئی، متوسط و کلی تقسیم کند و به‌صورت داوطلبانه مسئولیت آن را برعهده گیرد. ساختمان‌هایی که آسیب‌های جزئی مثل شکستگی در و پنجره داشتند، تاکنون حدود ۷۵ درصدشان تعمیر شده و مورد استفاده مردم قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در مورد آسیب‌های متوسط، اگر هزینه تعمیر زیر ۵۰۰ میلیون تومان باشد، خود شهروندان می‌توانند اقدام کنند و هزینه‌های انجام‌شده را از شهرداری دریافت نمایند؛ اما اگر بالای ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شود، شهرداری پیمانکار معرفی می‌کند و پروژه را تا تحویل کامل پیش می‌برد.

چمران افزود: ساختمان‌هایی که به‌طور کامل تخریب شده یا نیاز به مقاوم‌سازی دارند، شرایط ویژه‌ای دارند؛ این گروه از آسیب‌دیدگان تا زمان ساخت مجدد واحدهای خود، در هتل‌ها یا ساختمان‌های خالی که توسط مردم در اختیار شهرداری گذاشته شده، اسکان موقت دارند. همچنین در صورت اجاره‌نشینی، شهرداری تا سقف دو میلیارد تومان برای ساخت و ماهانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن تمجید از هماهنگی بین معاونان، مدیران مناطق و نیروهای امدادی گفت: در هر نقطه از شهر که آسیب دیده بود، در کمتر از چند ساعت محل پاکسازی و معبر باز شد، به‌گونه‌ای که بسیاری از خبرنگاران خارجی باور نمی‌کردند در شهری جنگ‌زده حضور دارند.

وی با بیان اینکه تاب‌آوری بالای تهران می‌تواند الگویی برای شهرهای دیگر باشد، اظهار کرد: از مردم عزیز هیچ مطالبه‌ای جز دعای خیر ندارم؛ همان دعای خیر برای موفقیت در انجام وظیفه‌مان بزرگ‌ترین پشتوانه ماست.