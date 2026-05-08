افزایش قیمت قراردادهای آتی نفت خام آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قیمت قراردادهای آتی نفت خام آمریکا در معاملات پنجشنبه با رشد ۳.۰۳ درصدی روبرو شد و هر بشکه به ۹۷ دلار و ۶۸ سنت رسید.
مرکز فرماندهی تروریستهای آمریکایی در غرب آسیا (سنتکام) با انتشار بیانیهای در فضای مجازی حملات به مناطقی در بندرعباس و قشم را به عهده گرفت.
در بیانیه سنتکام ادعا شده است که «نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکنهای نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز به سمت دریای عمان در تاریخ ۷ مه، موشکها، پهپادها و قایقهای کوچک ایرانی را رهگیری کردهاند.»
