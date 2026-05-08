۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۳۷

افزایش قیمت قراردادهای آتی نفت خام آمریکا

در پی ماجراجویی جدید دولت تروریستی آمریکا، قیمت قراردادهای آتی نفت خام آمریکا سه درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قیمت قراردادهای آتی نفت خام آمریکا در معاملات پنجشنبه با رشد ۳.۰۳ درصدی روبرو شد و هر بشکه به ۹۷ دلار و ۶۸ سنت رسید.

مرکز فرماندهی تروریست‌های آمریکایی در غرب آسیا (سنتکام) با انتشار بیانیه‌ای در فضای مجازی حملات به مناطقی در بندرعباس و قشم را به عهده گرفت.

در بیانیه سنتکام ادعا شده است که «نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکن‌های نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز به سمت دریای عمان در تاریخ ۷ مه، موشک‌ها، پهپادها و قایق‌های کوچک ایرانی را رهگیری کرده‌اند.»

