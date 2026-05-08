۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۳

سرمربی تیم ملی تشریح کرد؛

ماجرای عجیب حمله اوباش با چاقو به دو ملی‌پوش بوکس داخل مجموعه انقلاب!

دو بوکسور جوان تیم ملی کشورمان که در اردوی آمادگی به سر می‌برند، ساعاتی پس از پایان تمرینات خود در مجموعه ورزشی انقلاب، مورد حمله با سلاح سرد قرار گرفته و مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مهدی‌پور، سرمربی تیم ملی جوانان، در تشریح این حادثه، گفت: متاسفانه پس از اتمام تمرین تیم ملی جوانان در سالن احمد ناطق نوری، دو نفر از ملی‌پوشان در محوطه مجموعه ورزشی انقلاب هدف حمله چندین نفر از اوباش قرار گرفتند که منجر به مصدومیت آن‌ها شد.

وی در ادامه افزود: مهاجمان که به گفته شاهدان در شرایط عادی نبودند، با چاقو به ملی‌پوشان حمله کرده بودند. خوشبختانه با تلاش و همکاری پرسنل حراست وزارت ورزش و جوانان، هر دو مهاجم بلافاصله دستگیر و پس از حضور ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند.

مهدی‌پور در خصوص وضعیت جسمانی ملی‌پوشان، اظهار داشت: خوشبختانه هر دو ورزشکار تحت درمان قرار گرفته‌اند. دست یکی از بازیکنان آسیب دیده است. مراتب قدردانی خود را از پرسنل حراست مجموعه ورزشی انقلاب که در دستگیری مهاجمان نقش داشتند، اعلام می‌کنم و امیدواریم این افراد به سزای اعمال خود برسند.

