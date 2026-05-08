به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مهدی‌پور، سرمربی تیم ملی جوانان، در تشریح این حادثه، گفت: متاسفانه پس از اتمام تمرین تیم ملی جوانان در سالن احمد ناطق نوری، دو نفر از ملی‌پوشان در محوطه مجموعه ورزشی انقلاب هدف حمله چندین نفر از اوباش قرار گرفتند که منجر به مصدومیت آن‌ها شد.

وی در ادامه افزود: مهاجمان که به گفته شاهدان در شرایط عادی نبودند، با چاقو به ملی‌پوشان حمله کرده بودند. خوشبختانه با تلاش و همکاری پرسنل حراست وزارت ورزش و جوانان، هر دو مهاجم بلافاصله دستگیر و پس از حضور ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند.

مهدی‌پور در خصوص وضعیت جسمانی ملی‌پوشان، اظهار داشت: خوشبختانه هر دو ورزشکار تحت درمان قرار گرفته‌اند. دست یکی از بازیکنان آسیب دیده است. مراتب قدردانی خود را از پرسنل حراست مجموعه ورزشی انقلاب که در دستگیری مهاجمان نقش داشتند، اعلام می‌کنم و امیدواریم این افراد به سزای اعمال خود برسند.