اعزام دو دوره تیم به مناطق جنگی از شهرستان شهرکرد

شهاب رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر ۲ هزار نفر در جمعیت هلال احمر شهرستان شهرکرد عضویت دارند، اما تعداد نیروهای فعال و مستمری که بهعنوان امدادگر در پایگاهها و مراکز عملیاتی حضور دارند حدود ۷۰ نفر است.
وی با اشاره به برخی از روش های عضوگیری جوانان در جمعیت هلال احمر بیان داشت: علاقه مندان جهت عضویت در جمعیت می توانند در فراخوان های عضوگیری از طریق پویشهای «جبهه مردمی ایران ما» و «پویش جانفدا» شرکت کنند و یا به صورت حضوری به جمعیت هلال احمر شهرستان شهرکرد مراجعه نمایند.
سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان شهرکرد مطرح کرد: با توجه به اینکه هلال احمر متولی آموزش است، هدف ما بهرهمندی نیروها از آموزشهای امدادی تا سطوح پیشرفته است.
رئیسی با اشاره به اعزام تیم به مناطق جنگی در جنگ تحمیلی سوم خاطرنشان کرد: ۲ دوره تیم اعزامی به مناطق جنگی از شهرستان شهرکرد تحت عنوان تیم تخصصی «نجات در جستوجو و آوار» که در تاریخ ۲۸ اسفند ماه اعزام شد و فعالیت آن تا ۱۰ فروردین ادامه یافت.
وی اضافه کرد: به دلیل عملکرد درخشان تیم اعزامی از شهرستان شهرکرد به مناطق جنگی، در پهنه مرکزی استان تهران شروع به فعالیت کردند.
سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان شهرکرد با تأکید بر وضعیت آمادهباش کامل نیروها، از فعالسازی تیم عملیاتی ویژه برای ارائه خدمات فوری خبر داد و گفت: کلیه شعب و پایگاههای هلال احمر شهرستان شهرکرد در وضعیت کشیک کامل قرار دارند و تمامی زیرساختها برای پاسخگویی سریع آمادهسازی شده است.
وی افزود: یک تیم عملیاتی ویژه بهصورت ۲۴ ساعته در حال کشیک است تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز بلافاصله نسبت به اعزام و ارائه خدمات امدادی اقدام نماید.
