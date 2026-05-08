جبار شهسواری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموع اراضی زیر کشت استان کردستان حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار است که از این میزان، ۱۴۲ هزار هکتار را اراضی آبی تشکیل میدهد.
وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی کردستان تاکنون توانسته است بیش از ۵۰ درصد اراضی آبی استان، معادل حدود ۶۶ هزار هکتار را به سامانههای نوین آبیاری مجهز کند که این اقدام نقش مهمی در مدیریت مصرف آب و افزایش بهرهوری دارد.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: اجرای سیستمهای نوین آبیاری علاوه بر صرفهجویی در مصرف منابع آبی، موجب افزایش راندمان تولید و توسعه کشاورزی پایدار در استان میشود.
شهسواری ادامه داد: با توجه به مطالعات و طراحیهای انجام شده، امسال اجرای این سامانهها در بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان در دستور کار قرار دارد.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری و مشارکت کشاورزان، سطح بیشتری از اراضی کشاورزی کردستان تا پایان سال جاری به سیستمهای نوین آبیاری مجهز شود.
نظر شما