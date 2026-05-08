اجرای پویش «سرو ایران» در محور دیواندره - سقز با کاشت ۱۰۰۰ اصله نهال

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اجرای طرح نهال‌کاری در حاشیه محور دیواندره ـ سقز، عملیات کاشت یک‌هزار اصله نهال صبح جمعه با مشارکت اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دیواندره اجرا شد.

این اقدام با هدف تقویت فضای سبز بین‌راهی، صیانت از انفال و عرصه‌های ملی و همچنین ارتقای سیمای طبیعی منطقه در قالب پویش ملی «سرو ایران» انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دیواندره به همراه کارکنان این اداره در اجرای این طرح مشارکت داشته و بر تداوم همکاری‌های بین‌بخشی در حوزه حفاظت از محیط زیست تأکید شد.

در پایان نیز از تلاش‌ها و همراهی مجموعه کارکنان اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دیواندره در اجرای این طرح قدردانی شد.