آغاز درختکاری در محور زائران پیاده مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی عسکری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی در دیدار با علی شکاری مدیرکل منابع طبیعی استان و علی اصغر لطفی مقدم مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در این اداره‌کل، ضمن تقدیر از پویش درختکاری در محور نیشابور به مشهدالرضا(ع) اظهار کرد: کاشت درخت حرکتی ارزشمند و مورد تأکید دین مبین اسلام است. سنت حسنه نهال‌کاری که هرساله در اسفندماه توسط مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور شهید انجام می‌گرفت، الگویی بسیار تأثیرگذار برای ترویج این فرهنگ در سطح کشور است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) در اهتمام به درختکاری، افزود: تلفیق زیبای طبیعت و زیارت که با ابتکار اداره‌کل منابع طبیعی در حال انجام است، ایده‌ای نو و حرکتی تشکل‌محور به شمار می‌رود و مجموعه استانداری نیز با تمام توان از این طرح حمایت خواهد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ منابع طبیعی یادآور شد که انفال، سرمایه‌ای ملی و حیاتی برای مردم است. خراسان بزرگ با تاریخ و تمدن عظیم خود و به واسطه حضور پربرکت امام رضا (ع)، همواره مایه فخر ایران و جهان بوده و ورود ویژه منابع طبیعی به حوزه زیارت، اقدامی کم‌نظیر و شایسته تقدیر است.