به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی دوروزه به منظور آشنایی و راهاندازی سامانه مدیریت پروژههای عمرانی در سالن اجتماعات اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم برگزار شد.
دبیر سامانه مدیریت پروژههای عمرانی سازمان راهداری و حملونقل جادهای در این کارگاه گفت: در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و به صورت همزمان، از سامانه مدیریت پروژههای عمرانی راهداری و حملونقل جادهای در سطح کشور رونمایی میشود.
زاهد رئوفی افزود: در راستای اجرای طرح دولت الکترونیک، راهاندازی سامانه مدیریت پروژههای عمرانی در اولویت برنامههای راهبردی سازمان متبوع قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تاکنون این سامانه در ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای 23 استان کشور از جمله استان قم آموزش و راهاندازی شده است.
دبیر سامانه مدیریت پروژههای عمرانی سازمان راهداری و حملونقل جادهای در خصوص زمان رونمایی از این سامانه نیز اظهار داشت: در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و به صورت همزمان از سامانه مدیریت پروژههای عمرانی در سطح کشور رونمایی به عمل خواهد آمد.
وی مزایای این طرح را حذف چرخه کاغذ و نامه نگاریهای مکتوب، حذف بایگانی فیزیکی، دسترسی آسان به دادهها، شفافسازی روند اجرا و پیگیری عنوان کرد و گفت: پایش دقیق پروژهها توسط مدیران ستادی و استانی جهت نظارت و کنترل بر نحوه اجرا و پیشرفت طرحهای عمرانی از دیگر مزایای راهاندازی این سامانه است.
این کارگاه آموزشی که مختص کارکنان سازمان راهداری و حملونقل جادهای، مشاوران و پیمانکاران پروژههای عمرانی مرتبط با این سازمان بود در اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم با حضور 62 نفر از کارکنان این اداره کل و تعدادی از پیمانکاران و مشاوران طرحهای عمرانی مرتبط، طی دو روز کاری برگزار شد.
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