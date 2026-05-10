کدام کشورها در جنگ به ایران کمک دارویی کردند؟

محمدرضا شانه‌ساز، مدیرعامل سازمان تدارکات و پزشکی جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، گفت: ما واقعاً هیچ اعلام نیازی برای دارو و تجهیزات پزشکی نکرده‌ایم و کشورهایی که خودشان کمک کرده‌اند، اقداماتشان بشر دوستانه و حسب تشخیص و وظیفه‌شناسی خودشان بوده است.

وی افزود: کشورهایی مثل روسیه، هند، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان و عراق در زمینه تأمین دارو با ما همکاری داشته‌اند و عمدتاً اقلامی که ارسال شده، داروهایی است که در زمان جنگ بیشتر استفاده می‌شود و بیش از ۹۰ درصد این داروها تحت پوشش بیمه قرار دارند و تلاش می‌کنیم به بیمار هیچ فشاری وارد نشود، این اقدام در دنیا کمتر اتفاق می‌افتد و در جمهوری اسلامی ایران با حساسیت ویژه انجام می‌شود.

شانه‌ساز درباره افزایش قیمت دارو توضیح داد: وقتی ارز گران می‌شود، طبیعتاً قیمت دارو و تجهیزات پزشکی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، زیرا هزینه‌های دستمزد، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های جانبی در قیمت تمام شده تاثیر دارند و نمی‌توان گفت قیمت دارو افزایش نیابد، اما با وسواس و حساسیت بالا، قیمت‌گذاری انجام می‌شود تا کمبود دارو اتفاق نیفتد.