۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

حقوق معلمان با ارتقای هر رتبه افزایش می یابد

رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: از اول فروردین تا کنون بیش از ۵۰ هزار مورد جدید وارد چرخه بررسی پرونده رتبه‌بندی و احکامشان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقرزاده با بیان اینکه فرایند ارتقای رتبه معلمان با مصوبه دولت انجام شده است، افزود: آخرین آمار مربوط به اواخر هفته گذشته نشان داده که بیش از ۲۵۶ هزار پرونده درخواست ارتقاء بررسی شده که ۷۸ درصد آنها ارتقاء یافته و به رتبه بالاتر رفته‌اند.

وی با بیان اینکه مابقی متقاضیان بعد از یک دوره شش ماهه مجددا می‌توانند درخواست دهند تا پرونده‌ها مجدد بررسی و ارتقاها اعمال شود، ادامه داد: تمام مطالبات معلمان ارتقا رتبه یافته از ۳۱ شهریور تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ محاسبه و در حقوقشان اعمال و پرداخت شده است و در حال حاضر برای سال جدید مسئله‌ای نداریم.

رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از اول فروردین ۱۴۰۵ تا الان بیش از ۵۰ هزار مورد جدید وارد چرخه بررسی پرونده شده و احکامشان صادر شده است ، ادامه داد: بیشتر ارتقاء‌ها در فاصله استادیار به دانشیار یا به تعبیری رتبه سه به چهار است.

وی درباره میزان افزایش حقوق با ارتقای هر رتبه اظهار کرد: در قانون آمده هر رتبه ۱۰ درصد مجموع فوق العاده شغل یا حق شغل را افزایش می‌دهد.

کد مطلب 6823467
محدثه رمضانعلی

    • IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      معلم طبقاتی ( هرمی سازی )؟
    • IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      جناب آقای رییس جمهور عزیز و وزیر محترم همزمان با ارتقا رتبه شاغلین گرامی ۹۰ درصد بازنشستگان همتراز را هم با عنوان همسان سازی اضافه کنید و بهانه پول نداریم نداشته باشید لطفا . زندگی سخت شده

