سرهنگ محمدپوراسماعیلی در بازدید از قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از تلاش‌های اصحاب رسانه در پوشش حضور مردم اظهار کرد: بخش اعظمی از روایت حماسه حضور مردم، با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه محقق شده است. آثار این خبررسانی را در خنثی شدن نقشه‌های دشمنان انقلاب و اسلام مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به تشکیل ستاد فرهنگی «فتح خیبر» در استان گیلان پس از شهادت رهبر معظم انقلاب گفت: نقش این ستاد فقط پشتیبانی در برخی امور بوده است. تمام تجمعات در ۸۸ نقطه استان طی این ۶۸ شب، به دست توانمند مردم برگزار شده است.

معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان تصریح کرد: تمام کارها از آستارا، تالش، رضوانشهر که تجمعاتش نماد برادری شیعه و سنی است، تا انزلی، صومعه‌سرا، رودسر، لاهیجان، لنگرود، املش، سیاهکل، رشت و رودبار، به دست مردم انجام شده است.

سه نوع تجمع در استان گیلان

وی افزود: نخست، تجمعات شبانه‌روزی که هر شب در ۴۳ نقطه استان برگزار می‌شود. دوم، تجمعات هفتگی که در هفته یک یا دو شب در برخی نقاط استان برگزار می‌گردد. سوم، تجمعات ویژه مناسبت‌ها که در معابر، مساجد، مصلاها و میادین استان برگزار شده است.

معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان تأکید کرد: محور اصلی این تجمعات مردم هستند.

پیش‌قراولی زنان و دختران گیلانی

وی با اشاره به نقش زنان و دختران در این تجمعات گفت: نکته مهم این تجمعات، تبلور حضور مادران، دختران و زنان این سرزمین است که پیش‌قراول تمام حرکت‌های مردمی در سراسر استان گیلان هستند.

پوراسماعیلی افزود: من توفیق داشتم در بسیاری از شهرستان‌ها حضور پیدا کنم و به عینه دیدم که پیش‌قراول تمام حرکت‌ها در استان گیلان، بانوان و دختران غیور گیلانی هستند.

تربیت نسل جدید در ۶۸ شب

معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان در ادامه به نقش دهه هشتادی و دهه نودی‌ها اشاره کرد و گفت: در کنار حضور مردم، شاهد حضور غیرتمند و اثرگذار عزیزان دهه هشتادی و نودی هستیم. این ۶۸ شب به یک دانشگاه برای تربیت نسل جدید در حوزه‌های امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، خبررسانی و تولید محتوا تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: یک مجموعه به هم پیوسته از عزیزان دختر و پسر دهه هشتادی و نودی در استان گیلان شکل گرفته است که ثمره این حضور است.

پوراسماعیلی در پایان از زحمات اصحاب رسانه در روایت این حضور قدردانی کرد و گفت: از خدا می‌خواهیم طعم شیرین پیروزی را به واسطه این حضور و ایستادگی، در کام همه مردم ایران و استان گیلان قرار دهد.