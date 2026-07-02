استقرار موکب فرهنگی گیلان در تهران همزمان با تشییع پیکر امام شهید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد پوراسماعیلی ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: موکب فرهنگی، هنری و رسانهای این استان در فلکه دوم صادقیه تهران استقرار می یابد.

وی با اعلام اینکه این موکب روز دوشنبه، ۱۵ تیرماه، همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، از صبح فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت، افزود: اجرای سرود، تئاتر، مداحی، سخنرانی و برنامههای فرهنگی هنری با حضور ۴۰ نفر از هنرمندان، صاحبان اثر و چهرههای فرهنگی گیلان، از جمله برنامههای این موکب است.

پوراسماعیلی با اشاره به پوشش رسانه ای این رویداد، گفت: پخش زنده از شبکه استانی باران از داخل موکب، برای انعکاس گسترده تر مراسم تدارک دیده شده است.

وی هدف اصلی این موکب را نمایش ارادت مردم گیلان به پیشگاه امام شهید دانست و تصریح کرد: توزیع اقلام فرهنگی و تبلیغاتی مانند سربند، پوستر و دیگر ملزومات میان زائران گیلانی، از اقدامات مهم این موکب خواهد بود.

دبیر کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت عروج امام خامنهای همچنین از برپایی ایستگاه های فرهنگی با برنامههای متنوع در «زائرسرا» خبر داد و از عموم علاقه مندان برای حضور در این موکب و بهره مندی از برنامه های آن دعوت کرد.