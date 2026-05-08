عبور از بحران تجهیزات امدادی با پشتوانه مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، با قدردانی از حمایتهای مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر امروز هلالاحمر با توان بالا در عملیاتهای امداد و نجات و عرصههای بینالمللی حضور مؤثر دارد و توانسته بیش از ۷ هزار نفر را از زیر آوار نجات دهد، این موفقیت بدون تردید حاصل حمایتهای نمایندگان، بهویژه اعضای کمیسیون بهداشت مجلس است. این حمایتها در حوزه تأمین آمبولانس، خودروهای امدادی و تقویت ذخایر راهبردی، پیشرفتهای قابل توجهی برای هلالاحمر به همراه داشته است.
وی با تأکید بر رفع نگرانیها در حوزه تجهیزات امدادی تصریح کرد: در جنگ اخیر، هیچگونه کمبودی در تأمین امکانات وجود نداشت؛ این در حالی است که در مقطعی از همان جنگ ۱۲روزه، انبارهای پنج استان بهطور کامل خالی شده بود. با حمایت مجلس، تجهیزات مدرن از جمله دستگاههای زندهیاب تأمین شد و همین موضوع به ارتقای عملکرد عملیاتهای امدادی کمک کرد.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به اهمیت مأموریت امدادگران گفت: نجات ۷۲۰۰ نفر در این عملیاتها، نتیجه همافزایی میان هلالاحمر و حمایتهای مجلس، بهویژه در حوزه بودجهریزی است. در هر نقطهای که با کمبود یا چالش مواجه شدیم، نمایندگان مجلس در کنار این نهاد مردمی قرار گرفتند.
تداوم حمایت از خانوادههای شهدای امدادگر
کولیوند با اشاره به فداکاری نیروهای امدادی اظهار کرد: در جنگ ۱۲روزه، پنج نفر و در جنگ اخیر چهار نفر از امدادگران هلالاحمر به شهادت رسیدند. هرچند هیچ حمایتی جای خالی این عزیزان را پر نمیکند، اما تلاش شده با استفاده از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی، حمایتهای لازم از خانوادههای آنان انجام شود. فرهنگ حاکم بر هلالاحمر مبتنی بر مسئولیتپذیری جمعی است و با وجود بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار داوطلب، این نهاد یک خانواده بزرگ مردمی محسوب میشود.
رئیس جمعیت هلالاحمر در ادامه با اشاره به اقدامات بینالمللی گفت: پیگیری آزادسازی خدمه کشتی «توسکا» و تأمین و ترخیص مواد اولیه تولید محصولات دیالیزی از جمله مطالبات جدی ما از مجامع جهانی است و این مسیر تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
کولیوند با اشاره به حضور هیئت های بینالمللی در کشور، خاطرنشان کرد: در جریان جنگ اخیر، سه هیأت بینالمللی از جمله نماینده سازمان ملل، معاونان فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ به ایران سفر کردند. بازدیدهای میدانی این هیئت ها بازتاب مثبتی داشت و آنان متعهد شدند صدای ملت ایران را در مجامع بینالمللی منعکس کنند و زمینه ارائه دستاوردها و تبیین واقعیتها را فراهم سازند.
