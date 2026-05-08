به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند، در تشریح انگیزه رونمایی از پلتفرم civiliansofiran.com به تجربه نقض حقوق بشردوستانه در کشورهای مختلفی نظیر لبنان، فلسطین، عراق، افغانستان و...، اشاره کرد و گفت: شاهدیم که به مرور حساسیت، به ویژه از سوی رسانه‌ها، در قبال کشته‌شدگان‌ یا آسیب‌هایی که این کشورها دیده‌اند، از بین می‌رود. از طرف دیگر، وقتی حساسیت از بین برود و تلاشی برای مستندسازی این آسیب‌ها و پیگیری حقوقی وجود نداشته باشد، عملا هیچ مسئولیتی متوجه مرتکبان این جنایات نیست که باعث می‌شود متجاوزانی مثل آمریکا و اسرائیل که به صورت سیستماتیک به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی حمله می‌کنند، مانعی پیش روی خود نبینند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: با راه‌اندازی این پلتفرم تلاش خواهیم کرد تمام مستندات حملات غیرنظامی را جمع‌آوری و راستی‌آزمایی کنیم و به دست فعالین حقوق بین‌الملل، ایرانیان خارج از کشور، فعالین رسانه‌ای و سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر و حقوق بین‌الملل برسانیم تا با توجه به مستندات، در برابر این حملات موضع‌گیری و آنها را محکوم کنند و دیگر اینکه از ظرفیت‌های قانونی در کشورهای مختلف برای برقراری عدالت در مورد آسیب به غیرنظامیان و مراکز غیرنظامی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه موفقیت در کاری که آغاز کرده‌ایم مستلزم تلاشی طولانی و مستمر است، اما ناامید نیستیم، ادامه داد: از طرف دیگر، این پلتفرم می‌کوشد با کمک رسانه‌ها و کسانی که خارج از ایرانند و با ایجاد موج خبری، از فراموشی این جنایات جلوگیری کند و باعث شود مرتکبان با عواقب عمل خود در رسانه‌ها، فضاهای تبلیغاتی و ... مواجه شوند. هدف خود را مدام پیگیری می‌کنیم تا انشاالله مطمئن شویم این جنایات دیگر اتفاق نمی‌افتد و کسانی که مسئول آن هستند با عواقب آن مواجه

کولیوند درباره ایده طراحی این پلتفرم افزود: چندساعت بعد از اولین بمباران در جنگ ۱۲ روزه، ایده راه‌اندازی این پلتفرم جوانه زد. اوایل، کارکرد یادبود آنلاین داشت، ولی با وقوع جنگ تحمیلی سوم و آسیب‌ها و تخریب‌های سیستماتیک به افراد و مراکز غیرنظامی‌، به فکر مستندسازی و پیگیری‌های حقوقی افتادیم تا نگذاریم آسیب‌ها حتی به بناها هم فراموش شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در تشریح اهداف راه‌اندازی این پلتفرم هم گفت: هدف نخست ما این بود که دیتابیسی آنلاین از این جنگ‌ها و آسیب‌های آن بسازیم که بدون کپی‌رایت در اختیار همه قرار بگیرد و هر کسی کار رسانه‌ای، پژوهشی و حقوقی در این جنگ‌های تحمیلی علیه کشورمان انجام می‌دهد، بتواند به این پلتفرم مراجعه کند.

وی با بیان اینکه هدف دیگر ما این است که محتوا و مستندات لازم را به کسانی که در گوشه‌گوشه دنیا درگیر این پرونده‌ها هستند، برسانیم، ادامه داد: در صددیم کمپین‌های رسانه‌ای برای این پلتفرم طراحی و آرشیوی تاریخی ایجاد کنیم تا اجازه ندهیم این جنایات فراموش شود.

کولیوند خروجی این پلتفرم را دارای استانداردهای لازم دانست و افزود: تلاش می‌کنیم تمام مستنداتی را که به دست‌مان می‌رسد، راستی‌آزمایی کنیم، به‌گونه‌ای که صحت و دقت آن زیر سوال نباشد و قوانین بالادستی را مورد توجه قرار دهیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر درباره توسعه این پلتفرم هم گفت: فعالیت این سکوی اینترنتی با جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم آغاز شده است، اما در آینده به تحریم‌ها و هرآنچه به غیرنظامیان ایران آسیب می‌زند هم خواهیم پرداخت.