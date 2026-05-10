راهیابی ۱۵ اثر برتر به مرحله نهایی جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم زرنشان در نشست شورای اجرایی جشنواره ملی شعر «آیات» با اشاره به استقبال شاعران از این رویداد و روند بررسی آثار اظهار کرد: پس از ارزیابی دقیق ۲۸۰ اثر رسیده به دبیرخانه، در نهایت ۱۵ اثر موفق به راهیابی به مرحله نهایی شدند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، از میان این ۱۵ نفر، در هر یک از بخش‌های «کودک» و «نوجوان» سه نفر به عنوان برگزیده نهایی انتخاب خواهند شد.

دبیر تخصصی جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان «آیات» در ادامه به معرفی هیئت داوران این دوره از جشنواره پرداخت و بیان کرد: داوری آثار در بخش کودک بر عهده استادان شاهین رهنما و حمید هنرجو بوده و در بخش نوجوان نیز استادان جواد محقق و محمود پوروهاب مسئولیت ارزیابی آثار را بر عهده داشته‌اند.

زرنشان در پایان افزود: آیین اختتامیه جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان «آیات» خردادماه سال جاری برگزار خواهد شد و در این مراسم ضمن معرفی برگزیدگان، از نفرات برتر هر بخش تقدیر به عمل خواهد آمد.