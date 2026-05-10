۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

راهیابی ۱۵ اثر برتر به مرحله نهایی جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان

همدان-دبیر تخصصی جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان «آیات» از انتخاب ۱۵ اثر برگزیده از میان ۲۸۰ اثر ارسالی به دبیرخانه این رویداد ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم زرنشان در نشست شورای اجرایی جشنواره ملی شعر «آیات» با اشاره به استقبال شاعران از این رویداد و روند بررسی آثار اظهار کرد: پس از ارزیابی دقیق ۲۸۰ اثر رسیده به دبیرخانه، در نهایت ۱۵ اثر موفق به راهیابی به مرحله نهایی شدند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، از میان این ۱۵ نفر، در هر یک از بخش‌های «کودک» و «نوجوان» سه نفر به عنوان برگزیده نهایی انتخاب خواهند شد.

دبیر تخصصی جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان «آیات» در ادامه به معرفی هیئت داوران این دوره از جشنواره پرداخت و بیان کرد: داوری آثار در بخش کودک بر عهده استادان شاهین رهنما و حمید هنرجو بوده و در بخش نوجوان نیز استادان جواد محقق و محمود پوروهاب مسئولیت ارزیابی آثار را بر عهده داشته‌اند.

زرنشان در پایان افزود: آیین اختتامیه جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان «آیات» خردادماه سال جاری برگزار خواهد شد و در این مراسم ضمن معرفی برگزیدگان، از نفرات برتر هر بخش تقدیر به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 6825317

