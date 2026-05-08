نگاه عمیق رهبر شهید به جامعه پزشکی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد رئیسزاده، در برنامه تلویزیونی «من ایرانم» از شبکه نسیم، گفت: ندیدم کسی حقیقتا مثل رهبر شهیدمان قدر مجموعه بهداشت و درمان را قلبا و عمیقا بداند و آنجایی که بعد از ترخیص از بیمارستان شهید رجایی فرمودند که ما در یکی از مهم ترین حوزه ها که حوزه سلامت است، نیروی انسانی داریم که مردم میتوانند به آنها افتخار کنند.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی، با اشاره به جایگاه ویژه نیروی انسانی در نظام سلامت، گفت: ندیدم کسی حقیقتاً مثل رهبر شهید ما قدر این مجموعه را قلباً و عمیقاً بداند. ما در یکی از مهمترین حوزهها، یعنی حوزه سلامت، نیروی انسانی داریم که مردم میتوانند به آن افتخار کنند.
وی افزود: باید قدر این نیروی انسانی را بدانیم. رسانهها، تلویزیون و صدا و سیما باید این ارزش را نشان دهند و مردم هم باید آگاه باشند. وجود برخی مشکلات طبیعی است، اما نباید باعث شود ظرفیت و این جامعه خدوم و مهم، خدایی نکرده نادیده گرفته شود.
رئیسزاده تأکید کرد: جامعه پزشکی ایران با تلاش، تخصص و ایثار خود، نقش حیاتی در سلامت مردم دارد و شایسته تقدیر و حمایت همه جانبه است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تأکید بر جایگاه علمی برجسته کشور در حوزه پزشکی گفت: ایران در بسیاری از شاخههای پزشکی و به ویژه در حوزههای فوق تخصصی و تکنیکال، یکی از بهترین کشورهای منطقه و حتی جهان است.
رئیسزاده با اشاره به کیفیت بالای خدمات، تجهیزات پزشکی و فعالیتهای پژوهشی همکاران کشور، اظهار داشت: کاری که پزشکان و جراحان ما در اتاق عمل یا بخشهای پیشرفته مانند آنژیوگرافی انجام میدهند، در برخی کشورها با تشریفات بسیار، زمان و هزینه بیشتر اجرا میشود، در حالی که همکاران ما به شکل کاملاً حرفهای و پیشرفته آن را انجام میدهند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اهمیت این دستاوردها، افزود: این موفقیتها نشاندهنده توان علمی بالای جامعه پزشکی ایران و جایگاه ویژه آن در سطح بینالمللی است.
نظر شما