به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین معزی، نماینده ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر، در پیامیبه مناسبت سالگرد تأسیس جمعیت هلالاحمر، بر جایگاه خدمات بشردوستانه و نقش امدادگران و داوطلبان در خدمترسانی به مردم تأکید کرد.
در متن پیام آمده است: «سالگرد تأسیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، یادآور جلوههایی سترگ از ایمان، ایثار، مواسات و خدمت بیمنت به بندگان خداوند است؛ نهادی که در همهٔ فراز و فرودهای این سرزمین، مأمن رنجدیدگان و امیدِ آسیبدیدگان بوده و پرچم انسانیت و فداکاری را برافراشته نگه داشته است.امسال این مناسبت را در حالی گرامی میداریم که جای رهبر شهید و حکیممان در میان امت اسلامی و ملت بزرگ ایران خالی است؛ رهبری مجاهد، بصیر و استوار که عمر خویش را در راه عزت اسلام، اعتلای ایران و دفاع از مظلومان صرف کرد و سرانجام، اجر سالها مجاهدت و اخلاص خویش را با شهادت دریافت کرد.
اگرچه فقدان آن بزرگمرد، زخمی سنگین بر دل ملت ایران و جبههٔ مقاومت است، اما راه نورانی او و امام راحل رضوانالله تعالی علیه همچنان امتداد دارد و پرچم عزت و مقاومت بر زمین نخواهد ماند.امروز ملت ایران، در ادامهٔ همان مسیر نورانی، با تمسک به آرمانهای انقلاب اسلامی و در سایهٔ اطاعت و تبعیت از مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای مدظلهالعالی، با صلابت و بصیرت در برابر دشمنان ایستاده است و به فضل الهی، این مسیر پرافتخار را تا تحقق پیروزی نهایی ادامه خواهد داد.
در سالی که گذشت، ملت مقاوم ایران دو جنگ تحمیلی و روزهایی دشوار و سرنوشتساز را پشت سر گذاشت. در این میدانهای سخت، فرزندان فداکار ملت در جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، با حضوری مسئولانه، مدیریتی مثالزدنی و روحیهای جهادی، برگهای درخشانی بر دفتر خدمت و ایثار این نهاد افزودند و نشان دادند که فرهنگ امداد و نجات در ایران اسلامی، ریشه در ایمان، غیرت دینی و عشق به مردم دارد.در چنین شرایطی، مسئولیت نهادهای بینالمللی و مدعیان دفاع از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مسئولیتی سنگین و تاریخی است.
انتظار میرود سازمانهای بینالمللی، بهویژه فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر و دیگر نهادهای مسئول، با موضعی صریح، عادلانه و قاطع، هرگونه تجاوز، جنگافروزی و تعرض به جان انسانها و مناطق غیرنظامی را محکوم کنند و در برابر نقض آشکار اصول انسانی و حقوق بشردوستانه سکوت اختیار نکنند.
بیتفاوتی در برابر رنج ملتها و هدف قرار گرفتن غیرنظامیان، نهتنها با رسالت انسانی این نهادها ناسازگار است، بلکه موجب تضعیف وجدان جهانی و بیاعتباری نظامهای بینالمللی خواهد شد.اینجانب نهایت احترام و سپاس خود را به حضور پرارج مدیران، امدادگران، نجاتگران، داوطلبان، جوانان و همهٔ خدمتگزاران شریف جمعیت هلالاحمر تقدیم میکنم؛ عزیزانی که در سختترین لحظات، آرامش و امنیت را به مردم هدیه کردند و با ازخودگذشتگی، معنای حقیقی خدمت الهی را به نمایش گذاشتند.
بیتردید، آینده از آنِ ملتهایی است که بر مدار ایمان، مقاومت و وحدت حرکت میکنند و ملت بزرگ ایران، با تکیه بر فرهنگ عاشورا، روحیهٔ جهاد و سرمایهٔ عظیم مردمی، از این آزمونهای تاریخی نیز سرافراز عبور خواهد کرد. وعدهٔ الهی تخلفناپذیر است و پیروزی نهایی، نصیب ملت مجاهد، مقاوم و سربلند ایران اسلامی خواهد بود.از خداوند متعال، دوام عزت اسلام، اقتدار ایران اسلامی، سلامتی و توفیق روزافزون خدمتگزاران جمعیت هلالاحمر و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر عجل اللهتعالیفرجهالشریف را مسئلت دارم.»
