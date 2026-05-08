  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

خدمات امدادگران هلال‌احمر جلوه‌ای از ایثار و انسانیت است

خدمات امدادگران هلال‌احمر جلوه‌ای از ایثار و انسانیت است

نماینده ولی‌فقیه در هلال‌احمر، خدمات امدادگران و داوطلبان را جلوه‌ای از ایمان و ایثار دانست و بر ضرورت حمایت از اصول بشردوستانه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین معزی، نماینده ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر، در پیامی‌به مناسبت سالگرد تأسیس جمعیت هلال‌احمر، بر جایگاه خدمات بشردوستانه و نقش امدادگران و داوطلبان در خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

در متن پیام آمده است: «سالگرد تأسیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، یادآور جلوه‌هایی سترگ از ایمان، ایثار، مواسات و خدمت بی‌منت به بندگان خداوند است؛ نهادی که در همهٔ فراز و فرودهای این سرزمین، مأمن رنج‌دیدگان و امیدِ آسیب‌دیدگان بوده و پرچم انسانیت و فداکاری را برافراشته نگه داشته است.امسال این مناسبت را در حالی گرامی می‌داریم که جای رهبر شهید و حکیممان در میان امت اسلامی و ملت بزرگ ایران خالی است؛ رهبری مجاهد، بصیر و استوار که عمر خویش را در راه عزت اسلام، اعتلای ایران و دفاع از مظلومان صرف کرد و سرانجام، اجر سال‌ها مجاهدت و اخلاص خویش را با شهادت دریافت کرد.

اگرچه فقدان آن بزرگ‌مرد، زخمی سنگین بر دل ملت ایران و جبههٔ مقاومت است، اما راه نورانی او و امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه همچنان امتداد دارد و پرچم عزت و مقاومت بر زمین نخواهد ماند.امروز ملت ایران، در ادامهٔ همان مسیر نورانی، با تمسک به آرمان‌های انقلاب اسلامی و در سایهٔ اطاعت و تبعیت از مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی، با صلابت و بصیرت در برابر دشمنان ایستاده است و به فضل الهی، این مسیر پرافتخار را تا تحقق پیروزی نهایی ادامه خواهد داد.

در سالی که گذشت، ملت مقاوم ایران دو جنگ تحمیلی و روزهایی دشوار و سرنوشت‌ساز را پشت سر گذاشت. در این میدان‌های سخت، فرزندان فداکار ملت در جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، با حضوری مسئولانه، مدیریتی مثال‌زدنی و روحیه‌ای جهادی، برگ‌های درخشانی بر دفتر خدمت و ایثار این نهاد افزودند و نشان دادند که فرهنگ امداد و نجات در ایران اسلامی، ریشه در ایمان، غیرت دینی و عشق به مردم دارد.در چنین شرایطی، مسئولیت نهادهای بین‌المللی و مدعیان دفاع از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مسئولیتی سنگین و تاریخی است.

انتظار می‌رود سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر و دیگر نهادهای مسئول، با موضعی صریح، عادلانه و قاطع، هرگونه تجاوز، جنگ‌افروزی و تعرض به جان انسان‌ها و مناطق غیرنظامی را محکوم کنند و در برابر نقض آشکار اصول انسانی و حقوق بشردوستانه سکوت اختیار نکنند.

بی‌تفاوتی در برابر رنج ملت‌ها و هدف قرار گرفتن غیرنظامیان، نه‌تنها با رسالت انسانی این نهادها ناسازگار است، بلکه موجب تضعیف وجدان جهانی و بی‌اعتباری نظام‌های بین‌المللی خواهد شد.اینجانب نهایت احترام و سپاس خود را به حضور پرارج مدیران، امدادگران، نجاتگران، داوطلبان، جوانان و همهٔ خدمتگزاران شریف جمعیت هلال‌احمر تقدیم می‌کنم؛ عزیزانی که در سخت‌ترین لحظات، آرامش و امنیت را به مردم هدیه کردند و با ازخودگذشتگی، معنای حقیقی خدمت الهی را به نمایش گذاشتند.

بی‌تردید، آینده از آنِ ملت‌هایی است که بر مدار ایمان، مقاومت و وحدت حرکت می‌کنند و ملت بزرگ ایران، با تکیه بر فرهنگ عاشورا، روحیهٔ جهاد و سرمایهٔ عظیم مردمی، از این آزمون‌های تاریخی نیز سرافراز عبور خواهد کرد. وعدهٔ الهی تخلف‌ناپذیر است و پیروزی نهایی، نصیب ملت مجاهد، مقاوم و سربلند ایران اسلامی خواهد بود.از خداوند متعال، دوام عزت اسلام، اقتدار ایران اسلامی، سلامتی و توفیق روزافزون خدمتگزاران جمعیت هلال‌احمر و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر عجل الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف را مسئلت دارم.»

کد مطلب 6823560
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها